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立法会访京团出发 一议员大机会全程缺席 89人仍难齐脚上京？︱Kelly Online

政情
更新时间：17:20 2026-07-19 HKT
发布时间：17:20 2026-07-19 HKT

立法会主席李慧琼联同全体立法会议员今日（19日）前往北京，参加国家事务研修考察活动。扣除早前已辞任的黄锦辉，全体议员应89人出席，唯《星岛头条》记者细数大合照人数，发现有6位议员未有现身，包括经民联刘业强、选委界谭镇国、范骏华、魏明德、文颕怡，以及教育界邓飞。据了解，文颕怡很大机会全程缺席，若属实今次仍未能全体议员访京。

细数立法会赴京考察大合照，只有83名议员「跟大队」，未见的刘业强、谭镇国及范骏华，三人皆提早报备，并已提前上京；邓飞虽无合照，但已确认随团访京。

另外，据悉选委界魏明德已抵北京及到了国家行政学院，而文颕怡则未能联络上。

《星岛头条》记者正向立法会查询。

记者：郭咏欣

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