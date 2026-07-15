新皇岗口岸｜落马洲与新田交汇处将释出作创科用途 「皇巴」结束营运转型非专营巴士

新皇岗口岸｜国务院已同意皇岗口岸港方口岸区由7月31日零时起启用，正式开通日期由粤港两地政府商定。特区政府已就《皇岗口岸港方口岸区条例草案》刊宪，将于今日（15日）提交立法会首读及二读。航运交通界林铭锋今日（15日）在立法会提出书面质询，询问新口岸开始运作后，当局会否继续保留该等检查亭，并关注新皇岗口岸的交通接驳。

运输及物流局局长陈美宝回复指，配合新皇岗口岸启用，落马洲管制站及新田公共运输交汇处将释出作创科发展。新口岸将不设公众停车场，但会提供专营巴士、小巴及跨境巴士等服务，而现有的接驳「皇巴」在停运后，政府会协助营办商转型为其他非专营巴士服务。

根据《新田科技城分区计划大纲核准图》，现时的落马洲管制站及新田公共运输交汇处已规划作创科用地及毗邻道路。陈美宝指出，长远而言有关用地会按《新田科技城创科产业发展规划概念纲要》，分阶段以不同模式发展创科产业。在新口岸开始运作后，现时的落马洲管制站及新田公共运输交汇处用地将会释出，以配合北部都会区的发展。

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在新皇岗口岸启用初期，新田公共运输交汇处将会继续供本地公共运输服务使用。目前该交汇处除设有穿梭巴士（皇巴）总站外，亦设有上落客区，供本地非专营巴士、专营巴士、专线小巴及的士等本地公共交通工具使用。

皇巴停运转型非专营服务 跨境巴士服务将优化

局方提到，在新皇岗口岸实施「一地两检」通关安排后，往后将无须再以穿梭巴士接驳新田公共运输交汇处和港深双方口岸。有见及此，运输署与皇巴营办商一直保持密切沟通，并按既定程序处理其车队内所有巴士的服务转型申请。当局会让营办商在皇巴终止营运后，善用车队资源，继续营运其他非专营巴士服务。

至于现时在落马洲管制站或皇岗口岸提供服务的长途跨境巴士，将会在新皇岗口岸营运，继续服务跨境旅客。而现时在皇岗口岸24小时运作的五条短途跨境巴士服务（终点站分别为湾仔、观塘、佐敦、太子及荃湾），除在新口岸继续提供服务外，运输署已与营办商商议优化及加强服务的方案，包括调整行车路线及在服务范围增加上落客点，以进一步便利旅客使用跨境巴士服务。

新口岸空间有限不设停车场

当局指，为了更有效处理预计的极高跨境人流量，运输署将在新皇岗口岸港方口岸区安排多种本地及跨境公共运输服务。但由于空间所限，新口岸将不设公众停车场。政府预计，新口岸便捷的公共运输服务网络能鼓励跨境旅客直接选用公共交通，减少使用私家车，从而降低对私家车停泊设施的需求。

新口岸提供的公共运输服务将包括七条专营巴士路线（当中包括一条通宵路线）、六条专线小巴路线（包括三条通宵路线）、跨境巴士路线（包括五条24小时运作的短途服务）以及的士服务（包括市区、新界和车队的士）。专营巴士服务的路线在市区覆盖香港、九龙和新界，旅客在新口岸过境后亦可转乘深圳地铁等公交服务。

周边将物色车位

至于仍选择驾驶私家车的旅客，可将车辆停泊于可接驳至新口岸公共交通服务的停车场。政府现正于口岸周边地区物色合适地方（包括短期租约用地），适量设置公众停车场与泊车转乘设施，长远亦会考虑在新田科技城范围内发展相关设施。