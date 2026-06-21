陈茂波周一率代表团访大连和西安 成员包括引进办、科技园、港深创科园高层等

财政司司长陈茂波明日（22日）下午将会启程访问大连和西安。陈茂波将率领一个30多人的代表团，出席由世界经济论坛于6月23日至25日在大连举办的2026年新领军者年会（又称夏季达沃斯论坛）。代表团成员包括引进重点企业办公室、投资推广署、香港投资管理有限公司、香港科技园公司、数码港、港深创新及科技园的高层管理人员，以及它们培育或从海外引进来，从事人工智能、生物医药科技、新能源科技，以及先进制造等多个领域的创科企业负责人。香港交易所等机构也会派员参加年会。

陈茂波将与中央部委、辽宁省和大连市领导 政商领袖会面

出席年会期间，陈茂波会参加多场主题会议，并发表演讲和参与讨论。代表团一行也会出席多场商务交流和企业对接活动。在大连期间，陈茂波会与相关中央部委、辽宁省和大连市领导，以及各地的政商领袖会面。

新领军者年会（又称夏季达沃斯论坛）将于6月23至25日在大连举办。

新领军者年会汇聚来自政府、商界、智库和学术界的领袖，以及国际组织的代表。今年年会以「规模化创新」为主题，共有来自90多个国家和地区的1 700多名嘉宾，围绕全球贸易和产业格局变化、中国经济发展、技术产出与经济效益、普惠增长、能源与气候转型等议题聚焦讨论，为世界经济复苏与增长贡献智慧。

新领军者年会汇聚来自政府、商界、智库和学术界的领袖，以及国际组织的代表，今年年会以「规模化创新」为主题。

陈茂波于6月25日到27日期间，将会转抵西安市访问。在西安期间，他将拜会陕西省和西安市领导，并到访当地大学发表演讲，介绍香港的最新发展；在国家「十五五」规划中发挥的功能，特别是在金融、贸易、航运和创科中心，以及高端人才集聚高地的发展和规划，和自身高质量发展带来的新机遇。他也会出席于6月27日举行、由中国宇航学会及商业航天创新联合体举办的首届西部商业航天大会，并在会上致辞。

在西安期间，陈茂波也会与创科企业代表举行座谈会，并参访多家科创企业。引进办、港投公司、香港交易所的高层管理人员将会参与西安的行程，招商引资。陈茂波将于6月27日晚上返抵本港。在他离港期间，财政司副司长黄伟纶将署任财政司司长。

