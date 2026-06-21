陈茂波：香港是「中国科技创新与全球资本」连接点 有无可替代独特位置

财政司司长陈茂波表示，下月将迎来香港回归29周年之际，回望本港的发展脉络与轨迹，细看这几年加速发展的变化，可以认定香港的未来将会更繁荣安定，因为有国家的稳步发展、中央的坚实支持，也因为特区政府和社会各界共同努力打拼。香港的制度优势和国际化优势，与国家的科创优势和产业优势相互赋能，在全球科技创新的竞争与合作中，有着无可替代的独特位置。

内地科企 选择以香港为国际化发展的策略适应地

陈茂波在网志指，上周到了上海和南京，除了出席陆家嘴论坛，也与前沿科企代表座谈交流，并走访了多家企业，涵盖人工智能、半导体、生物科技和低空经济等。一连串的活动交流，让他有新的观察，也启发了一些思考。

陈茂波指，这些硬科技企业的技术基础坚实、不少相当前沿、商业模式已在内地市场获阶段性的验证，产品正进入国际市场。他们刻下面对的课题是：如何对接全球资本、在国际层面物色更多合作伙伴、潜在客户、布局产能和管理财资。他们希望抓紧人工智能迅速发展的关键时期，巩固在内地市场发展的同时，加强国际化发展，为业务拓展设定在全球市场的最佳矩阵。

他提到，内地科技企业走向国际市场，已从单纯的产品外销，通过引入国际资本和人才、建立品牌和销售网络，让国际业务成为新的发展引擎。让人印象深刻的是，相继有科企管理人进一步表示，他们锚定的是发展成为跨国企业，就是要在市场、资本结构、治理体系、人才，以至研发与产供链都与全球连接。他们不少选择以香港为其国际化发展的策略适应地，是对香港国际投资者网络及国际化平台的信任，也是对香港作为「中国科技创新与全球资本」连接点的认可。

这些内地科企对香港的期待，已经超越了一个单纯的融资平台。香港的普通法制度、资金自由流动、与国际接轨的财务汇报和公司管治准则，覆盖全球的投资者网络，以及国际化的专业服务与中英文通用的方便，恰恰为这快速适应提供了支撑和配套。

陈茂波表示，香港是粤港澳大湾区的中心城市之一，随着大湾区与长三角在十五五时期进一步的区域协调发展，香港正成为这两个快速增长区域的国际化支撑点。从上市集资、贸易融资到财资中心；从知识产权保护、贸易到国际人才配置，香港的专业服务体系与监管机构对科创企业的深刻认识，让他们更好「被理解」、「被认识」、「被欣赏」。

在这样的框架中，回看香港回归以来的发展，作为国际平台的角色持续增强，内涵持续深化和丰富。凭借国家的坚实支持，过去4年，本港的发展持续向前迈进，国际社会对香港的认同度亦与日俱增。

展望未来，陈茂波指，政府上周启动了香港首份五年规划公众咨询，配合国家「十五五」规划定位：巩固提升国际金融、贸易及航运中心，以及建设国际创科中心，并打造高端人才集聚高地等。香港亦将以「金融+」赋能实体经济，以「AI+」推动产业升级。

