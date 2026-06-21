父亲节2026︱司局长齐贺 陈国基指家庭顶梁柱承受更大压力 邓炳强祝「超人爸爸」节日快乐
更新时间：12:29 2026-06-21 HKT
发布时间：12:29 2026-06-21 HKT
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今日（21日）是父亲节，政务司司长陈国基在社交平台表示，向全港每一位爸爸送上真挚祝福，道一声：「父亲节快乐！」平日工作繁忙的保安局局长邓炳强也特别在社交平台上载一张身穿超人衫，但句心口超人标志「Ｓ」改为「DAD」的熊仔相，「祝各位超人爸爸兄弟们，父亲节快乐！」
陈国基：政府和社会各界都会继续与你同行
陈国基指，「父爱如山」，作为家庭的顶梁柱，父亲总是倾尽全力，毫无保留地默默撑起一头家。看著家庭和睦兴旺、孩子健康成长，每个父亲都会由衷满足。为人父母绝不容易，身为「顶梁柱」的父亲会承受更大压力，尤其是基层家庭的爸爸。因此政府的其中一个施政重点，就是通过精准扶贫等政策，致力为更多家庭、特别是基层家庭，提供最适切的支援，全面提升每个父亲、每个市民的获得感与幸福感，合力构建一个充满关爱的温暖社会。
他称，在这个美好节日当前，想告诉每一个父亲和他所支撑的家：政府和社会各界都会，继续与你同行，努力提供适切支援，为你们打气赋能，让香港这个大家庭更温暖美好。
罗淑佩与父肩并肩亲密合照
文化体育及旅游局局长罗淑佩亦在社交平台，上戴一张昔日与父亲肩并肩的亲密合照，及一张父亲年轻时的黑白相，祝「Happy Father’s Day to all fathers, sons and daughters! 」（所有父亲、儿子和女儿父亲节快乐！）。
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