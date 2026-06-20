蔡杰铭 : 香港创科发展「冲出地球、探索太空」 吸引青少年关注航天及创科领域发展

创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭今日( 20日 )表示，香港创科发展不只与市民生活息息相关，甚至已「冲出地球、探索太空」，上月首名香港载荷专家黎家盈参与神舟二十三号载人飞行任务，在空间站负责进行科学与应用研究等实验工作，充分显示国家对香港创科人才、发展及成就的高度认可，更体现国家对香港科技发展的高度重视和支持。他相信所有香港人深感自豪，也吸引不少青少年关注航天及其他创科领域的发展。

创科发展根本目标是推动社会进步 改善市民生活

蔡杰铭出席｢创科普及推广计划2.0｣启动礼并致辞。他指航天科技是高端科技，但同样可以十分贴地，举例香港科技大学研发的「天韵相机」，作为香港首登天宫的载荷，是为打破地面监察限制，更好监察温室气体排放，为减碳工作提供关键支持，这反映出创科发展的根本目标是推动社会进步、改善市民生活。

他表示，特区政府会积极推动并鼓励各政府部门和公私营机构在不同范畴加快科技应用，让市民享受科技发展带来的生活便利。他指家长应多鼓励子女参与创科活动，激发他们的创造力以及对创科发展的兴趣，培育未来的创科栋梁。