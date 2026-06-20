教育局发表数字教育蓝图 蔡若莲盼教师对AI有更专业判断 冀北都大学城区推动跨院校合作

教育局发表《中小学数字教育发展蓝图》，要求教师在现行三年150小时专业进修中，拨出30小时进行人工智能培训。教育局局长蔡若莲今日（20日）在电视节目表示，教师是数字教育的关键，须根据不同学科、学生对象及认知能力，作出专业的判断与调整；她同时指出，北部都会区大学城将扩大至1,000公顷的「大学城区」，期望大学城能推动更多跨院校的资源发展与制度合作，进而促进不同院校间的交叉学科发展。

蔡若莲：教师为落实关键

教育局发表《中小学数字教育发展蓝图》，蔡若莲表示，随着人工智能时代来临，同学除了需要对AI有所认知，更须思考如何道德、合理及合法地使用。她认为，教师正是落实数字教育的最关键要素。

她指出，为配合蓝图，教育局同步公布《中小学人工智能素养学习架构》和《中小学应用人工智能教学指南》两份文件，涵盖初小至高中，旨在培养学生迎接未来挑战的能力、态度与价值观，并协助教师在教学中善用AI工具、提防潜在危机。

被问及如何贯彻「人脑为主，电脑为副」的原则，学生如何辨别应否使用人工智能。蔡若莲指出，学生在年幼、基本功尚未掌握时，若过早以人工智能取代自主学习与理解的过程，将对学习不利。因此，教师须根据不同学科、学生对象及认知能力，作出专业的判断与调整。为提升教师能力，当局在未来几年每年将预留5万个名额，让教师充分掌握人工智能教学与应用。局方将从初小开始推动学生的AI素养学习，未来会结合学科，包括在小学引入创新科技学科的相关内容，为学生提供课堂内外的立体体验。

拨20亿支援落实 构想建立共用AI平台

在资源分配方面，蔡若莲指出，政府预留优质教育基金的20亿元落实蓝图，其中5亿元拨款作为校本启动资金。全港中小学均可申请，每校最少可获50万元。目前绝大部分学校已完成申请，资金将用于优化基建、装备、订阅AI应用程式、组织学生学习活动及教师培训等。

至于余下的15亿元，蔡若莲表示，局方构想用于发展大语言模型平台及共用人工智能学习平台，以提升资源效益，避免学校重复开发。同时，这笔资金亦会用于举办全港性学生活动、开发课程资源及支援新学科落地。她强调，当局对这15亿元的具体用途持开放态度，将因应学界意见确保「用得其所」。

北都大学城促进跨院校资源发展及制度合作

作为本港首份五年规划的重心，北部都会区的大学城规划亦迎来战略调整。蔡若莲透露，最新目标是将大学城发展为「大学城区」，由原本100公顷的校园园区，大幅扩大至面积达1,000公顷的城区。

蔡若莲指出，发展后的「大学城区」将全面融入科技、产业及城市生活配套，借此增加地区人气。她表示，北部都会区拥有独特的地理优势，期望大学城的发展能突破物理空间限制，推动更多跨院校的资源发展与制度合作，进而促进不同院校间的交叉学科发展。

「留学香港」品牌成效显著 优化课程提升文化自信

回顾上任四周年工作，蔡若莲指出本港高等院校近年在国际排名成绩卓越，今届政府已成功打响「留学香港」品牌，致力建设国际教育枢纽。她认为，优质教育不仅服务本地学生，更能发挥服务国际社会的影响力。

同时，为配合科教兴国战略及创科中心建设，本港中小学课程近年亦在不断优化。她续指，本港学生对国家的认识已有所加深，文化自信明显提升，正是过去几年课程发展与前线学界共同努力的成果。