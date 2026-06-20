香港五年规划︱谢小华：与施政报告相辅相成 争取第三季发表文本

政府正就本港首份五年规划咨询公众。政制及内地事务局局长谢小华今日（20日）出席电台节目时表示，香港首次进行五年规划，承认面临经验不足、时间紧张的挑战，目前正积极透过咨询，收集不同行业的意见。她重申香港仍奉行自由市场，而五年规划、施政报告与财政预算案三者相辅相成，呼吁市民从宏观出发提出战略意见。

首推五年规划对接国家大局 争取第三季发表文本

谢小华表示，本港首度推出五年规划，主要目的是希望主动对接并服务国家发展大局，为香港未来五年的社会及经济发展勾划出长远愿景，有序向前迈进。她透露，目前已收到不少意见，行政长官李家超亦已举办两场咨询会，听取港区人大代表及政协的意见，未来会继续加强咨询工作，具体形式及细节将会另行公布，并争取于今年第三季发表正式文本。

澄清非计划经济 政策导向配合新兴科技

针对外界关注五年规划是否意味著香港将走向「计划经济」或「脱离市场主导」，谢小华重申，香港一直奉行自由市场原则。然而，面对全球经济竞争、地缘政治变化以及全球经济发展规范的改变，香港的经济发展不能脱离国家及全球大局。她指出，除了依靠市场经济外，政府的政策导向亦非常重要，必须有相关政策配合，才能做大做强新兴行业与新科技。

谢小华坦言，香港是第一次制订五年规划，确实面临经验不足、时间紧迫的挑战，因此正积极透过咨询，收集不同行业的意见。

与施政报告相辅相成 属开放式大蓝图

对于有意见质疑咨询文件缺乏新意，内容及字眼与施政报告或财政预算案重叠，谢小华回应指出，「坊间都有话，重要嘅事要讲多几次」，并强调五年规划是长远且具前瞻性的整体「大蓝图」。她以下棋作比喻，指施政报告及预算案是下棋过程中的「具体部署」与布局，施政报告每年因应对手套路、大环境变化及进度而灵活调整部署，预算案则在资源上作出配合，三者相辅相成。

谢小华补充，现时的咨询文件是一个开放式框架，政府态度开放，不设引导式问题，大家不应著眼于文件页数，而应多给予意见。她呼吁市民及持份者多从宏观出发，就本港未来发展提出方向性及战略性的建议。在收集公众意见后，各个政策局将会进行研究，并由政制及内地事务局主责及统筹。