陈茂波访南京︱拜会江苏省省长和南京市委书记 商深化苏港、宁港合作

财政司司长陈茂波今日（19日）继续在南京的访问行程。他分别拜会了江苏省省长刘小涛和南京市委书记周红波，共商进一步深化苏港、宁港合作。陈茂波表示，苏港两地一直保持紧密而多层次的合作关系，经贸往来频繁，在金融、创科、教育和青少年互访交流等领域均取得丰硕成果。

可组织香港金融、创科和专业服务界代表团访江苏 深化两地合作

他指出，江苏在科技创新和先进制造方面实力雄厚，产业基础扎实，创科生态蓬勃，多个领域在全球居领先地位；香港则具备国际金融中心优势和友善并高度国际化的营商环境，是内地企业「走出去」的重要平台。特区政府已成立「出海专班」，高层统筹政策、资金、对外推广机构和专业服务资源，集结力量、主动更好对接和服务出海内地企业的需要。他表示，在现时良好的合作基础上，可探索更多合作模式，开展更多合作项目，包括组织香港金融、创科、物流和专业服务界代表团访问江苏，进一步深化两地交流合作。

陈茂波上午出席了由华泰证券举办的科企座谈会，与十多位来自江苏及其他省份的创科企业家深入交流。与会企业涵盖人工智能、生物科技、半导体、具身智能、低空经济、先进制造等前沿领域，均是行业领军者，不少在全球市场和相关产供链中占有重要地位。陈茂波听取了他们对相关行业趋势的介绍，以及各自在相关领域的发展计划，并向他们介绍了香港整体经济最新情况，以及「十五五」规划期间重点聚焦的方向，尤其是四中心一高地，以及教育、科技、人才及产业一体化发展的策略，欢迎他们善用香港国际化平台作为出海首站和支撑，拓展全球业务，特区政府已成立专班组织跨界别力量伴随他们出海。

鼓励江苏企业来港上市、建立国际业务总部和跨境财资中心

陈茂波在座谈会上指出，国家加快推动高水平科技自立自强，在不少创科领域已领先全球。内地龙头企业在加快创新步伐、拓展国际市场之际，有需要联通国际资本市场，一方面把握国际投资者当前看好中国科技发展的积极态势，另一方面让企业治理进一步对接国际标准和最佳做法，获得更多投资者认可，提升国际能见度。他又鼓励企业积极考虑来港上市、建立国际业务总部和跨境财资中心，充分利用香港优质的金融和专业服务，以及相关的税务优惠政策，壮大自身发展，并更好布局产供链，应对地缘政治挑战。

陈茂波今日也参访了南京两家具代表性的创新科技企业，深入了解当地在高端制造与生命健康科技领域的前沿发展。其中一家企业深耕智能装备及工业机器人，产品广泛应用于先进制造场景；另一家专注生物科技研发，在基因及细胞工程等领域处于国际前沿。两家企业均已在香港交易所上市，借助香港资本市场加速科研转化与全球布局。陈茂波鼓励它们继续通过香港把业务做大做强。

陈茂波今晚完成南京的访问，明日（20日）早上将返抵香港。