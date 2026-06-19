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香港五年规划︱多个政策局本周办咨询会 与港区人大、医学会及乡议局等交流

政情
更新时间：14:18 2026-06-19 HKT
发布时间：14:18 2026-06-19 HKT

政府正全力编制香港第一个五年规划，公众咨询刚于星期一（15日）展开。为广纳民意，政府正举办多场咨询会，邀请不同界别代表发表意见。政制及内地事务局、医务衞生局、民政及青年事务局和发展局本周先后举行了咨询会。

政制及内地事务局于社交平台发文，相关界别人士，包括港区全国人大代表、港区全国政协委员，以及医学会、香港医学专科学院、乡议局和建造业议会的代表在会上均踊跃发言，热烈讨论，亦把握机会与官员互动交流。

公众咨询为期两个月，公众可由即日起至8月14日或之前，透过以下方式提交意见：

（一）​专题网站（www.HK5YPlan.gov.hk）；

（二）​电邮（[email protected]）；

（三）​或邮寄（香港添马添美道2号政府总部东翼12楼政制及内地事务局）（信封请注明「就香港五年规划公众咨询提交意见」）

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