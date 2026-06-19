《给阿嬷的情书》香港上映 罗淑佩赞电影乡情浓厚暖心感人｜Kelly Online

总票房突破17亿，潮汕方言电影《给阿嬷的情书》昨日(18日)香港正式公映。文体旅局局长罗淑佩今天(19日)在社交平台发文，指上周五因为要主持「中华文化节」开幕礼和观赏《白蛇》而不能出席《阿嬷》的首映礼，所以昨晚第一时间去看。

罗淑佩大赞电影弥漫着非常浓厚的乡情和人情味，全素人演员演来丝丝入扣，亦令电影的真实感更强。她指自己虽然不是潮州人，但看着看着潮语对白竟然慢慢听懂了一点点，而电影中描述潮州人的守望相助，离乡别井但时刻以家人为念，寜可辛苦自己成就别人 … 真的很暖心、很感人。

罗淑佩大赞电影弥漫着非常浓厚的乡情和人情味，全素人演员演来丝丝入扣。罗淑佩FB图片

罗淑佩诚意向市民推荐这套难得的好电影，呼吁大家趁着端午节长周末，与家人、朋友一起入戏院支持！罗淑佩FB图片

罗淑佩感叹，回想祖父母和父母辈，许多人都是在十分艰难的环境中成长过来的，他们的毅力叫人敬佩，但驱使他们努力那一份深厚的爱，虽然以我们中国人的性格未必常常挂在口边，但却是更加深沉真摰！

她又提到，上星期出席2026年香港潮州节的闭幕礼，参观时看到真实的「侨批」非遗书信，已经被溢于纸上的情怀感动，昨晚看电影又发现原来「侨批」内寄的家用都是港币，心中有多一层感觉，「就是透过我们的货币」，香港好像也有份默默地维系着一个个分隔两地家庭，传递着众多父亲对妻儿的心事心意。

最后，罗淑佩诚意向市民推荐这套难得的好电影，呼吁大家趁着端午节长周末，与家人、朋友一起入戏院支持！

