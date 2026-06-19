李家超专访︱点评三类「破除利益藩篱」工作：改革必有阻力 网约车政策克服众多挑战

行政长官李家超接受《星岛》专访时表明，围标者损害香港市民利益，是「既得利益者」的一部分，必须打击。事实上，国家主席习近平2022年向特区政府提出「四点希望」，包括「破除利益固化藩篱」，稳健推动改革。李家超上任4年，他提到利益藩篱涉及不同领域，元素不一，并点评曾处理三类利益藩篱，强调特区政府对一些老大难民生问题不会避难，即使有挑战性、难度高，都已展开工作。

网约车争议可「动态解决」：先处理八、九成问题

民生顽疾之一是传统的士业与网约车之争，本届政府推动网约车规管立法，初步拟发1万个牌照。李家超形容，网约车过去10多年面对法律真空，市民乘网约车，连合法与否都不知道，明显不理想，又指世界各地皆有规管，香港却没有，今届政府「扚起心肝」落手处理，期望建立健康安全的网约车生态。他形容当中克服的挑战、困难非常多。

李家超指，政府态度一向是务实、分阶段处理问题：「如果可以解决到八、九成问题，当然要先解决。先有法律制度，有定额的（网约）车数目。当然这是第一阶段，如有改善空间、实际运作后还可以优化，余下的问题就第二阶段再『动态解决』。」

本届政府着手处理「利益藩篱」，其中的士与网约车之争是长期的民生顽疾。资料图片

政治亦有「利益藩篱」：有人过去拥有权力 旨在破坏

土地房屋问题向来是本港深层次问题，李家超指「既得利益」亦众多，例如劣质㓥房，受害者是一众住客，但社会上有部分业主知道住屋需求大，于是有一种「条件唔好，但你都要去承受」的心态，更在价格上剥削，更出现「一㓥八、一㓥十」等情况，赚取庞大租金收入。政府推动的简朴房政策，正是为了取缔劣质㓥房，让基层改善居住环境。

李家超指，「改革」就是透过政策、法律，改变整个制度的运作规则，把利益再分配，过程中总会有人利益受损或「赚少咗」，一定会引来反对声音，出现阻力。他指商业社会当然会以逐利为原则，但政府责任是以公共利益为优先，个人利益与公众利益有时未必一致，但政府有必须做的事。

他又提到，政治层面也存在利益藩篱，举例政府就《基本法》第23条立法，过去部分人有政治利益，旧制度下「权在佢手上」，部分人更可能出于破坏意图，「因为我要改革，他就没有了（本身的）政治利益。」

记者：陈嘉洛、林剑、黄子龙

摄影：伍明辉、刘骏轩