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李家超专访｜优化公务员评核改变「做好人」因素 如实反映表现 寄语爱国者提升素质

政情
更新时间：06:45 2026-06-19 HKT
发布时间：06:45 2026-06-19 HKT

提出「以结果为目标」施政理念的特首李家超上任快4年，他接受《星岛》专访称赞公务员整体表现优秀，例如本届引入「全政府动员」机制，公务员参与启德体育园开幕压力测试、应对极端天气等，「无一个有异议，因为他都是为了服务社会」。不过近日公务员划一加薪2%、优化评核引起工会不满，李家超强调今次是「加人工」，同意雇员要有合理工资，但政府决定时要考虑六大因素。

公务员加薪2%工会不满 李家超：要考虑财政、经济挑战等

李家超指，本届政府解决不少老大难问题，例如「三隧分流」可更好管理流量，令市民感受到结果，「我经常讲，如果一间工厂运作得好，但产品无人买，都系无意思。」

谈及公务员加薪幅度引起争议，李家超指，某些人只重视一两个因素可以理解，但本港社会透明，并非住在孤岛，政府要考虑包括财政状况、经济挑战风险等不同因素，冀各方理性讨论。

至于公务员评核制度优化计划，实施「指导性评级分布」，有工会担心损害士气。李家超指大部分公务员表现优秀，亦有些未必，任何组织皆有此情况。他比喻说，一班同学有人考第一，也有人成绩相对逊色，正确分析谁是否优秀属正常合理做法，「无人可以说这是不公平，你可以努力些。」

李家超专访｜优化公务员评核冀反映事实 机制有弹性

李家超又指，今次改革旨在改变过往评核的「人性」因素，「日日见到面，感情上唔希望俾人感觉唔系好人」，优化评核是希望反映事实，做到公平公正。他强调机制有弹性，例如某部门有独特性，评级比例可讨论；被评核者亦可反映自己意见，纪录在案。

另外谈及行政立法关系，有议员反映个别官员措辞强硬，或构成政治压力，不利良性互动。李家超表示，「爱国者治港」有很高的要求，并非一般评论员和意见者，「因为他有权，所以所有爱国者都要提升自己素质」。

李家超指，每一名治港者都要提升大局观。
李家超指，每一名治港者都要提升大局观。

他强调每一名治港者，不论是政府或议员，甚至某领域有影响力人士，应了解问题涉及的不同关系、提升大局观，「如果我做政策只顾宏观、不顾微观，不对」，相反亦不理想。他强调治港者要换位思考，最重要是沟通和互相理解。

记者：陈嘉洛、林剑、黄子龙
摄影：伍明辉、刘骏轩

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