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李家超专访｜夏宝龙竖大拇指有启示？李家超感谢鼓励：不辜负信任 回应争取连任否

政情
更新时间：06:55 2026-06-19 HKT
发布时间：06:55 2026-06-19 HKT

本届政府任期只余一年，特首李家超会否连任备受关注，中央港澳办主任夏宝龙日前来港考察给予「四个肯定」，临别时更向李家超竖大拇指，令政界浮想联翩。问到会否争取连任，李家超接受《星岛》专访时表示，任何人在位首要考虑是做好自己工作，特首的使命更要做到最好，并经常反省会否有更好的方法，目前先全神贯注工作，连任与否问题「言之尚早」。

李家超：一年时间可落实很多政策

李家超指，一年时间可以落实很多政策措施，举例去年《施政报告》提出容许狗只进入食肆，下月便正式推行；网约车规管立法框架、成立内地企业出海专班等，亦在一年时间内推出。

李家超专访｜感谢夏宝龙鼓励 更认识工作任重道远

至于余下一年仍有哪些目标未达成，李家超指，政府的存在是为了处理问题，「永远都有问题，今天未必解决到，要下个月或下年」，认为毋须以时间去判断某些措施，「好的（项目）就埋头苦干去做。」

他感谢夏宝龙的鼓励和「四个肯定」，「更加令我们认识工作是任重道远，使命的重要性，更加要做好，不要辜负任何对我们有期望的人的信任和要求。」

担任特首4年，李家超说已放弃了所有兴趣，除了练气功，「可以令我身体保持状态」，又指特首责任重大，需以工作行先，感谢家人体谅。

记者：陈嘉洛、林剑、黄子龙
摄影：伍明辉、刘骏轩

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