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李家超6.22率团访问福建 出席闽港高层会晤暨闽港合作会议第五次会议

政情
更新时间：16:40 2026-06-18 HKT
发布时间：16:40 2026-06-18 HKT

行政长官李家超将于6月22日率领香港特区政府代表团访问福建福州，出席闽港高层会晤暨闽港合作会议第五次会议，以期进一步深化两地在多个重点领域的合作。李家超在离港期间，将先后由财政司司长陈茂波及律政司司长林定国署理行政长官职务，代表团预计于6月24日返港。

政务司司长陈国基和行政长官办公室主任叶文娟将随团访问。财经事务及库务局局长许正宇、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩和政制及内地事务局局长谢小华等官员会参与行程相关部分。
　　
会议6月22日在福州举行，闽港双方会就多个重点领域深入交流意见，进一步深化合作。访问期间，李家超会与福建省、市领导会面，参观当地创科企业和文化项目。
　　
李家超将于6月24日回港。他离港期间，财政司司长陈茂波将于6月22日至当日下午署理行政长官职务；律政司司长林定国资深大律师将于6月22日傍晚至24日署理行政长官职务。

 

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