香港「全球竞争力排名」连升3年至全球第二 自2019年以来最高 政府效率获世二

在国际管理发展学院最新发布的《2026年世界竞争力年报》中，香港的全球竞争力排名连续三年上升，今年上升一位至全球第二位，是自2019年以来最高。

在《2026年报》的四个竞争力因素中，香港在「政府效率」排名第二、「营商效率」全球第三；「基础建设」和「经济表现」分别排名全球第八和第十一。多个竞争力的子因素方面，香港在「税务政策」和「商业法规」排名全球第一；「金融」排名全球第二；「国际贸易」、「国际投资」、「管理方式」和「教育」排名全球第三；「公共财政」和「基本基础设施」排名全球第四。

政府：反映特区政府持续推动自由开放等经济政策

政府发言人今日（18日）表示，《2026年报》再次肯定香港为全球最具竞争力的经济体之一，也指出香港的排名升至全球第二位，延续自2024和2025年以来强劲的上升轨道。竞争力因素中的「政府效率」继续位列全球第二，反映特区政府持续推动自由开放、稳定、可预期和营商友善的经济政策，也反映国际间对香港在法律和监管环境方面的信任。香港的「营商效率」获评为世界第三，则反映金融业的蓬勃生态为产业发展提供有力支持，也反映香港与国际最佳标准无缝对接的商业做法和营商环境。

在《2026年报》的四个竞争力因素中，香港在「政府效率」排名第二。

发言人指，在当前地缘政治格局急速演变之际，香港在「一国两制」下背靠祖国、联通世界，以稳健的制度、开放的市场和持续的创新投入，成为兼具安全与增长机遇的「价值枢纽」。事实上，香港在经济、金融、人才等多项国际排名中续创佳绩；国际货币基金组织近月来对香港也作出正面评价；加上主要信用评级机构相继确认香港的信贷评级和「稳定」的展望等，都与《2026年报》的成绩相互呼应。

发言人又指，目前香港正全力制定首份五年规划，积极对接国家「十五五」规划。在国家的坚实支持下，特区政府将与社会各界共同努力，全面强化「超级联系人」与「超级增值人」角色和功能，更好融入和服务国家发展大局，实现自身的高质量发展，为市民和企业创造更多新的发展空间，也为全球的投资者和企业创造新的机遇。