夏宝龙向李家超竖大拇指惹联想？ 谭耀宗：属过度解读 或仅赞赏相簿礼物

港澳办主任夏宝龙结束两日访港行程，临别前向行政长官李家超竖起大拇指，引发政界对其连任机会的联想。全国港澳研究会顾问谭耀宗今日（18日）在电台节目表示，认为有关猜测属于过度解读，估计夏宝龙仅是赞赏李家超送赠的行程相簿。谭耀宗又透露，夏宝龙今次「不过夜」是为了体验通关便利，并预告月底人大常委会将授权「一地两检」。

竖大拇指惹连任联想 谭耀宗：可能赞佢礼物送得好

夏宝龙结束为期两日的访港考察行程。在临别之际，夏宝龙向李家超竖起大拇指，随即引起政界联想，猜测这是否代表其连任的机会增加。

昨日（17日）曾在礼宾府与夏宝龙进行两小时茶聚的谭耀宗，在电台节目中回应指，有关猜测属于过度解读。他直言「觉得谂多咗少少」，并估计夏宝龙当时可能只是对李家超送赠的相簿礼物表达赞赏。

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但他提及与夏宝龙茶聚期间，对方「提咗几次」，表达对特首和特区政府工作感到满意，指「对于五年规划肯定佢啦，社会稳定啦，经济恢复啦，好多时提到都肯定」，更特别指明是中央亦满意。

谭耀宗进一步解释，赠送礼物是惯例，表示从电视画面中，看见李家超向夏宝龙赠送礼物，相信是有关方面过往亦曾送赠相簿。相簿内应汇集夏宝龙在港考察行程的所有相片。他形容这是最合适的礼物，能有效记录及留念整个访港行程，因此夏宝龙的举动可能只是赞许「礼物送得好」。

「不过夜」体验通关便利

对于夏宝龙此行仅访港两日且「不过夜」，与以往留宿的做法不同。谭耀宗透露，夏宝龙在行程第二天首站，经重建中的新皇岗口岸从深圳入境香港，并在茶聚期间主动解释，为了亲身体验过关过程。夏宝龙指出，这正好「体现深圳住出嚟香港好方便嘅，几分钟过咗嚟」。谭耀宗同时预告，全国人大常委会将于6月底通过授权，由港方以「一地两检」模式，管辖本身属于内地范围的港方口岸区。

在礼宾府茶聚期间，与会的十多名政坛元老均有机会与夏宝龙互动及表达意见。谭耀宗表示，他向夏宝龙提交了自己关于香港发展「太空经济」的研究与分析，并争取中央支持。

他解释，本港已有机构参与卫星等航天项目，有能力协助国家发展成「太空强国」。许多「一带一路」沿线国家均有将卫星送上太空以获取气象及天文数据的需求，香港作为普通法地区，能在其中发挥独特的融资协助角色。