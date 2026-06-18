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大棋盘｜数字教育蓝图重学生科技素养限用社媒须深思

政情
更新时间：09:06 2026-06-18 HKT
发布时间：09:06 2026-06-18 HKT

教育局昨日公布课程发展议会编订的《中小学数字教育发展蓝图》，重点培育兼具数字素养与人文关怀精神的人才、加强教师培训、推动跨界别协作等。进入AI年代，其颠覆性影响已不再停留在技术层面，而是重塑人类社会各方面，其中在教育范畴促进科技转型，强化师、生、校的数字素养，善用AI赋能教与学，实有必要。

《蓝图》包含四大发展重点、十大策略，着重透过数字素养、师资、校园配套及各持份者合作，与时并进推动全面AI教育，在学、教、评三个部分均引入AI元素；亦强调学生不能过份依赖AI，甚至取代思考过程。《蓝图》目标清晰，希望强化学生素养及创新思维，善用AI赋能学习。对学校来说，好消息是政府已发放一笔过50万元额外资源，支持推动校本AI赋能教育项目。

有官场中人指，数字教育过往仅被视为「其中一个要学习的科目」，但在新时代下不能再抱这种思维，强调所有科目只要条件合适，都应把AI融入日常教学中，而师生整套思维都要有所改变。AI已经成为生活一部分，甚至部分学生自行接触电子产品，用AI工具的时间比起老师更多，这是既有事实，因此目前最重要是教学生如何正确驾驭这种工具，不要过分依赖或滥用。

事实上，在传统教学模式中，「一刀切」课堂节奏往往难以兼顾学生的差异，容易造成「优等生吃不饱、后进生吃不下」，但透过大数据分析与智慧评估，AI能精准诊断学生的学习盲区，为每位学生量身定制个性化的学习路径。

教育界立法会议员邓飞表示，《蓝图》回应了教育界主要诉求，在全学科推广AI应用，成为一种「智能小助手」，有助因材施教，例如以AI辅助批改工作，减省重复性工作；在批改过程中，AI也可以总结学生特点，让教师利用释放出来的时间，因应学生不同能力作个别辅导，做到「减负增效」效果。

对于规定教师须完成不少于30小时的数字教育培训，有意见担心会否加重前线教师负担。不过官场人士强调，AI教育目的从来不是为了「考倒教师」，而是「减负增能」，透过AI协助处理日常行政工作，以腾出更多时间聚焦于引导教学、全人培育，应视为提升效能、优化教学质素的契机。

不过AI是一把双刅剑，拥抱科技之余，也要提防不良资讯传播、伦理道德等问题。《蓝图》强调培育兼具数字素养与人文关怀精神的人才，并提及要为学生建立正确价值观，如责任感、诚信、守法等。现实上，中小学生接触数字科技、使用科技产品已成日常，其中沉迷社交平台无疑是尖锐问题，《蓝图》有提及关注学生社交媒体成瘾、焦虑等情况。

近年不同地方推出限制未成年人使用社交平台的政策，英国政府近日就宣布，禁止16岁以下人士使用社交平台，首相施纪贤扬言要「把童年还给孩子」。官场中人指，越来越多国家有类似政策，政府一直有观察，上周前厅交流会中亦有不少议员问起。他指政府目前仍开放讨论，若证实其他地区成效理想，且合乎香港实况，可以研究。

不过他提醒，社交平台本身没有绝对的好坏，只是将社会一些既有的优缺点放大，这些社会、人性的黑暗面，如网络欺凌、不实资讯、攀比心态等，学生成年后亦迟早要面对。在学习过程中，家长和教师固然需教导学生妥善分辨资讯、正确使用科技态度，但「实战经验」也很重要，倘若一刀切不准某指定年龄层的人使用社交平台，只是令问题延迟出现，到底能否达到理想中的效果，需要社会深思。

聂风
 

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