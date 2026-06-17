李家超与海南省省长会面 冀推动琼港优势叠加、联动发展 为国家对外开放贡献更大力量

行政长官李家超今日（17日）在礼宾府与海南省省长刘小明会面，就进一步深化琼港合作交流意见。李家超表示，香港是海南最主要的外资来源地和重要贸易伙伴，双方去年签署的合作备忘录涵盖经贸投资、金融、数据安全有序流动、旅游及人才交流五个领域，推动两地合作迈上新台阶。他说，海南自贸港去年底全面封关运作，推出自由便利进出措施；香港和海南同为自由贸易港，期望进一步推动琼港优势叠加、联动发展，为国家高水平对外开放贡献更大力量。

欢迎海南公司善用香港资本市场和专业高增值服务 扩充业务

李家超欢迎刘小明率团访港，出席海南自由贸易港（海南自贸港）旅游文化推广活动。他说，香港在「一国两制」下拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，在最自由经济体排名世界第一，已跃居全球第一的跨境财富管理中心，也是全球最大的离岸人民币业务中心。海南省人民政府自2022年起多次在香港发行离岸人民币债券，去年亦有海南企业来港上市，充分体现香港作为国际金融中心的筹融资优势。李家超表示，欢迎更多海南公司善用香港资本市场和专业高增值服务，集资扩充业务；香港积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，正透过内地企业出海专班，服务包括海南在内的内地企业「走出去」，并把国际资本「引进来」，共同促进区域经济繁荣，更好融入和服务国家发展大局。

李家超表示，香港正致力发展国际城市旅游枢纽及「一程多站」示范核心区，善用中外文化艺术交流中心的定位，打造成高品质旅游体验城市。琼港旅游资源丰富，可共同开拓更多元的旅游产品，他期望吸引更多国际高增值旅客以「一程多站」方式到访两地，携手为旅游强国建设贡献力量。

今日的会面，商务及经济发展局局长丘应桦、文化体育及旅游局局长罗淑佩、政制及内地事务局局长谢小华和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席。