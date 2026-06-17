陈茂波出席陆家嘴论坛全体大会 冀沪港两地共同服务国家高水平双向开放

财政司司长陈茂波今日（17日）下午抵达上海，展开上海与南京的访问行程。他傍晚出席陆家嘴论坛全体大会，就「沪港金融协同发展赋能高水平金融开放」致辞。他表示，国家在「十五五」规划中首次明确提出加快建设金融强国，为沪港两地指明共同使命。面对复杂的地缘政治环境和新一轮科技革命，国际投资者对多元化资产配置需求日增，沪港两地应发挥优势互补、协同发力，共同服务国家高水平双向开放。

中证监支持港股公司境内上市 陈茂波: 吸引国际投资者参与国债

他指出，香港和上海一端连接内地超大规模市场，一端对接全球资本与国际规则，是国际资金配置中国资产的重要通道。两地互联互通机制持续扩容深化，外资持有的内地股票超过七成经股票通配置，境外投资者持有的内地债券约三分之二经债券通进入，体现国际投资者对两地制度安排、结算安全和监管协同的信任。他欢迎中国证券监督管理委员会主席吴清今日宣布支持香港近期启动五年期人民币国债期货上市交易，指出这有助完善人民币债市风险管理工具，吸引更多国际投资者参与内地国债市场。

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至今年5月在港上市上海企业212家 总市值逾4.3万亿港元

陈茂波表示，沪港资本市场合作不断深化，截至今年5月，在港上市的上海企业达212家，总市值超过4.3万亿港元。去年特区政府与上海市人民政府签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》，今年香港与上海黄金交易所确立合作机制，香港交易及结算所有限公司与中国金融期货交易所亦将于本次论坛期间签署合作备忘录，显示两地合作正由单点项目迈向系统性联动协同发展。

他提出未来两方面合作方向：一是共同打通全链条筹融资通道，推动更多科创企业走通双向融资路径，共同开发交易所买卖基金、指数产品；并推动耐心资本和长期资本的合作，支持新兴和未来产业发展；二是共同提升人民币的国际功能，丰富投资产品和风险管理工具，推动更多以人民币计价和交割的「中国价格」产品落地；同时沪港可加快推动「产业在上海、境外财资在香港」的协同组合，支持企业更稳更好「走出去」。

陈茂波表示，香港正积极推进首份五年规划，更紧密对接国家「十五五」规划。沪港长期优势互补、互惠合作，未来五年协同发展空间广阔，期望两地善用金融力量，为企业和民众创造实在价值。

在论坛相关部分致辞的还包括上海市副市长吴伟、中国证券监督管理委员会原副主席、中国金融学会副会长方星海、财经事务及库务局局长许正宇、证券及期货事务监察委员会行政总裁梁凤仪，以及来自沪港两地的金融机构和国际智库代表。

陈茂波明日（18日）上午会继续在上海的行程，下午转往南京访问。