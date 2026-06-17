夏宝龙访港｜临别向特首竖拇指 李家超：获夏宝龙提「四个肯定」 包括肯定编制五年规划

中央港澳办主任夏宝龙今日（17日）完成在香港的两日考察调研行程，下午经深圳湾口岸离港，他离开前与特首李家超倾谈，并竖起拇指， 李家超则送上纪念品。李家超之后见传媒时表示，夏宝龙此行专程来港，就香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设等重大议题进行考察调研，并给予宝贵指导意见，他对此表示衷心感谢。他引述夏宝龙给予特区政府「四个肯定」，一是编制首个「五年规划」的决心与推进工作；二是在维护国家安全方面的努力，以高水平安全护航高质量发展；三是香港的经济发展；四是在科技创新方面的建设。

夏宝龙特别肯定「简约公屋」作用

李家超表示，国家「十五五」规划明确支持加快北部都会区建设，夏宝龙在首日行程重点视察北都多个项目，包括洪水桥/厦村新发展区、古洞北新发展区及河套深港科技创新合作区，并实地调研了土地规划、房屋供应、教育、创科发展、游艇经济及展览表演场地等多个范畴。

他归纳夏宝龙的调研重点及提出的多项肯定与建议，首先是肯定创新房屋政策与医疗服务，特别肯定「简约公屋」的作用，亲身探访元朗攸壆路项目的一户家庭，对居民生活环境的改善及孩子的喜悦感到欣慰，切实回应基层市民的迫切住屋需求，并赞赏特区政府以创新思维破解居住难题的决心。

此外，夏宝龙赞赏特区政府善用位于河套区、由中央政府援建的应急医院，除保留作为传染病应急用途外，同时提供六种轮候时间的医疗服务，使轮候时间缩减七至八成，例如磁力共振轮候由117周减至31周，电脑扫描由122周减至26周，让市民得以受惠，感受中央对香港的关爱。

夏宝龙支持将「大学城」提升为「大学城区」

李家超又指，夏宝龙认同北都发展定位与大学城区概念，亦认同古洞北新发展区的规划设计，能为社区提供完整配套。李强调，北部都会区是香港发展的重点和重要新引擎。他本人此前提出的以「产业、科技、大学城」得作为北都四个建设目标获得夏主任认同。他续指，夏宝龙尤其支持将「大学城」提升为「大学城区」的概念，涵盖教育、人才、科技、产业及城市发展五个元素，融合发展以提升协同效应，带动人才汇聚，实现高质量发展。

另外，夏宝龙听取了特区政府制定首个「五年规划」的工作汇报，指出该规划应是具方向性、策略性及可操作性的指导文件，以指明香港未来五年发展方向，并与行政长官每年的《施政报告》对接。

夏宝龙考察调研为本港带来四点重要启发

李家超指，夏宝龙的考察调研带来四点重要启发，第一是全力编制「五年规划」，抓紧国家「十五五」规划机遇，巩固香港国际金融、航运、贸易中心地位，加速建设国际创科中心及人才高地，融入国家发展大局。

第二是加快北部都会区建设，将北都定位从土地房屋提升至「产业、科技、大学城、移居移业移游」四个融合发展目标，并已推出一系列措施，包括推动产业落户、采取有为政府结合高效市场的发展模式及订立专属法例等。

第三是以「大学城区」方针发展，将教育、科技、人才、产业及城市建设五个元素融合，并将空间规划从原本的100公顷校园用地，扩大至涵盖科技、产业及城市空间的1,000公顷或以上总体规划，发挥更大汇聚人才作用。

第四是加快河套香港园区建设。河套香港园区去年12月开园，两座大楼已全面租出，逾90家企业进驻。其余五座大楼可望于今年底大致完成，并正推出其他片区招标。特区政府会继续以「拼经济、谋发展、惠民生」为目标，增进市民福祉。

李家超又指，夏宝龙来港调研主要分两部分，听取制定第一个「五年计划」，并给予意见，以及考察北都发展。有关第一个「五年规划」，要求政府抓紧机遇，对接「十五五」规划，希望文件具策略性，有指导性的可操作文件。要求行政长官按「五年规划」定下目标，对接五年计划，并在施政报告交代进展。夏主任亦要求加快工作，每个局会参与其中，会在地区进行咨询。

新皇岗口岸开通？李：务求尽快完成本地立法

问及新皇岗口岸的进度，李家超表示，主体结构建筑已大致完成，待全国人大常委会于6月下旬审议港方口岸管辖权议案，并获人大授权及国务院批覆后，特区政府将进行本地立法，落实相关管辖安排。他指现阶段工作集中于内部装修及设备安装，两地政府亦会加紧进行测试及演练，务求在完成本地立法后尽快开通新口岸供市民使用。

记者：黄子龙

摄影：苏正谦