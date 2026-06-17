夏宝龙访港︱第二日行程 早上参观新皇岗口岸、货柜码头 下午离港

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙今日（17日）在港进行第二日考察调研行程。他昨日分别考察古洞北新发展区、河套香港园区、简约公屋、北都大学城等。他今日早上先参观新皇岗口岸，其后参观中远国际货柜码头，于下午离港。《星岛头条》直击重点行程。

皇岗口岸是深港之间，唯一24小时通关的旅检口岸，亦是目前全球最大的陆路口岸。全国人大常委会下周将审议，授权香港特别行政区对口岸港方区域及相关延伸区实施管辖的议案。目前政府未正式公布新皇岗口岗何时启用，但据官媒报道预料会在7月。

夏宝龙一行人于上午约10时45分到达葵涌中远国际货柜码头，夏在车上向在场记者挥手。行政长官李家超、中联办主任周霁亦在车上陪同夏宝龙考察。夏宝龙逗留逾1小时后，坐车观察货柜码头的运作。夏宝龙一行离开码头，离开前再向在场记者挥手，并于中午约12时半到达礼宾府出席午宴。夏宝龙一行下午约4时20分离开礼宾府。

夏宝龙专车下午5时09分到达深圳湾口岸。夏宝龙下车与行政长官李家超握手，李家超向他送上一份礼物，夏宝龙向李家超竖起手指公点赞，并向现场人士挥手，随后夏宝龙完成在香港考察调研返回内地。

夏宝龙关注本港码头业界发展

中远-国际货柜码头副董事总经理兼亚洲货柜码头董事总经理邵永明表示，访问期间，由运输及物流局局长陈美宝向夏宝龙介绍香港码头的整体发展情况，他们亦向夏宝龙汇报了码头在多个范畴的工作进展，包括自动化系统升级、码头设施改造，以及港口数据化平台的建设等工作，形容夏非常关注本港码头业界的发展。

中远-国际货柜码头副董事总经理兼亚洲货柜码头董事总经理邵永明。

陈美宝表示，向夏宝龙汇报香港海运港口业的发展情况，亦一同到葵青货柜码头实地了解运作情况。局方会承著「背靠祖国、联通世界」的独特制度优势；航运综合实力领先世界；及强大的金融系统支撑产业发展这三大优势，全力推动香港升级发展为「全球航运之都」。并积极发展智慧绿色港口，推动智能化、数字化及绿色化，完善高增值海运生态圈，持续优化税务优惠，提升「香港船旗」国际声誉，吸引全球优质航运企业落户与进驻。同时继续推动航运与金融联动发展，发挥国际金融中心资本优势，精准对接绿色转型融资需求，并会强化香港国际中转枢纽地位，以及发挥香港绿色航运优势，巩固香港航运生态圈的韧性。

记者：黄子龙

摄影：卢江球