大棋盘即时点评︱夏宝龙调研首日跑遍北都「心脏」 夜返深圳体验双城连通便利释积极信号

中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙，今早（16日）乘车经深圳湾口岸抵港，展开为期两天的考察调研。据悉，夏宝龙在完成首日考察调研工作后，即晚返回深圳休息，明早再经口岸来港继续行程。这次安排，与过往来港考察通常留宿香港的做法略有不同，政府消息人士强调，此次「即日往返」既是基于行程效率及便捷交通，亦是一个别有深意的特别安排，意在彰显港深基础设施的无缝对接。

行程密集 先后到洪水桥、大学城、河套考察

夏宝龙今日行程密集，他上午先到访洪水桥／厦村新发展区社区联络中心，在行政长官李家超、中联办主任周霁陪同下，了解北部都会区整体规划和发展。展厅内的体验区与模型，重点展示区内智慧绿色交通网络及历史文化资源。逗留约45分钟后，他转到第二站洪水桥／厦村大学城选址。政府在这里预留了三幅土地，教育局至今收到19份本地大学在大学城发展的意向书，正处于审批阶段。

夏宝龙之后转往元朗攸壆路简约公屋，由房屋局局长何永贤陪同探访居民。何永贤透露，她向夏宝龙介绍简约公屋采用的「组装合成」建筑法，特别提到组件在珠海、惠州、江门等地的厂房制造，并应用了不少机械人技术，形容夏宝龙对简约公屋项目帮助居民尽快改善居住环境感到欣慰。

夏宝龙随后考察元朗微电子产业园区，了解香港推动第三代半导体研发及新型工业化的进展。下午调研上水古洞新发展区、河套香港园区、应急医院等。他晚上还前往亚洲博览馆考察，结束后返回深圳。

有政府消息人士分析，夏宝龙选择返深圳过夜，是对现时口岸通关与交通配套的一次「实测」。随着跨境基建的完善，两地往来时间大幅缩短，这种高效模式，正好体现香港作为国际城市与大湾区内地城市的紧密联动，此举意在展现两地交通基建足以支撑频密的商务往来，为未来更灵活的跨境协作提供参考。

「穿梭式」考察为两地合作提供新思路

这种「穿梭式」考察，也为两地合作提供了新思路。有资深议员认为，在交通便捷的基础上，香港与深圳在科研、商业及盛事举办上的分工可以更加精细，正如去年全运会成功由粤港澳三地共同承办，展现了跨境协作的成熟度。

今年11月举行的APEC会议，虽然主会场设在深圳，但其中的财政部长会议特意安排在香港举行，正是两地发挥各自优势、错位发展的最佳佐证。夏宝龙今次行程安排，无疑是对这种高效互动模式的亲身践行与肯定，也为北部都会区未来如何更好地对接国家战略，释放了积极信号。

聂风

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