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陈茂波将出访上海及南京 参与陆家嘴论坛并考察创科企业

政情
更新时间：19:00 2026-06-16 HKT
发布时间：19:00 2026-06-16 HKT

财政司司长陈茂波将于明日（17日）下午启程出访上海及南京。他将在上海出席「2026陆家嘴论坛全体大会」并发表就沪港金融协同发展发表演讲，随后于6月18日转往南京访问。行程包括与省市领导会面、参访人工智能与生物科技等创科企业，预计于6月20日上午返港。

财政司司长陈茂波。资料图片
财政司司长陈茂波。资料图片
财经事务及库务局局长许正宇亦会参与6月17日陆家嘴论坛的相关行程。
财经事务及库务局局长许正宇亦会参与6月17日陆家嘴论坛的相关行程。

首站上海 出席陆家嘴论坛与参访科技企业

陈茂波将于明午启程前赴上海，出席当日举行的「2026陆家嘴论坛全体大会」，并将就沪港金融协同发展发表演说。在上海期间，陈茂波亦会与多位中央部委和上海市政府的领导会面，并参访当地金融机构，以及人工智能及半导体企业。财经事务及库务局局长许正宇亦会参与6月17日陆家嘴论坛的相关行程。

转访南京 考察创科领域并推介香港优势

陈茂波随后将于周四（18日）下午转往南京访问。在南京期间，他将与省市领导和业界代表会面，并计划参访从事具身智能和生物科技领域的创科企业及金融机构。他亦会出席当地的科企座谈会，向与会者介绍香港的独特优势、营商环境、创科生态以及最新发展情况。

陈茂波预计于6月20日上午返港。在他离港期间，财政司副司长黄伟纶将署任财政司司长。

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