夏宝龙访港．持续更新︱早上参观元朗攸壆路简约公屋 下午考察港铁古洞站、港深创科园

中央港澳办主任夏宝龙今日（16日）早上抵港，一连两日在本港考察调研，主题为香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设。《星岛头条》直击夏宝龙访港重点行程。夏宝龙考察行程包括河套香港园区、北都大学城、洪水桥新发展区、简约公屋等。

先访洪水桥/厦村发展区 再考察元朗简约公屋

夏宝龙今日早上乘车经由深圳湾口岸抵港。其车队由电单车和警车开路，中联办主任周霁等人陪同。一行人于上午9时许，抵达洪水桥/厦村新发展区展厅。夏宝龙其后于10时许抵达元朗考察「攸壆路简约公屋」情况，特首李家超及房屋局局长何永贤在场迎接。

夏宝龙伙特首与简约公屋住户亲切聊天

何永贤见记者时表示，在夏宝龙考察过程中，向他介绍攸壆路及其他简约公屋项目进度，指年内会有两万个单位供应，达到26/27年目标。她亦介绍透过「组装合成法（MIC）」，利用珠海、江门、惠州等大湾区城市厂房，以预制组件帮助香港房屋问题。

何永贤又透露，特首和夏宝龙也进入其中一个单位探望首户入住攸壆路项目的一家人，与他们亲切聊天，亦留意到他们的居屋环境大大改善。其父亲称不论生活环境，抑或租金负担都改善很多，更了解到他们已获分配传统公屋，何永贤形容是非常体现到简约公屋作用和意义，向居屋在恶劣环境的朋友提供选择，使他们在轮候公屋时都能即时改善家庭环境。

11时许，夏宝龙到访元朗创新园微电子中心考察。至下午2时半，夏宝龙到访上水古洞北新发展区及港铁古洞站，料稍后会到访港深创科园。

陈美宝向夏宝龙讲解北都交通运输及游艇经济发展

在北都调研期间，运输及物流局局长陈美宝向夏宝龙讲解北都的交通运输、物流，以及香港在游艇经济方面的发展。陈美宝表示，衷心感谢夏宝龙亲身来港指导，让运物局团队能透彻理解配合国家发展战略、为香港共创未来的规划蓝图。她指北部都会区是香港未来经济发展引擎，当局团队全力推进交通配套工作，为北都创造发展容量，打通香港与内地的人流及物流输送管道。

陈美宝指，运物局和路政署今年推出海纳百川的《香港铁路标准》，吸纳国家、海外的最佳铁路建设和营运标则。她说，《标准》率先应用到北环线及港深西部铁路两条连接北都的跨境铁路，为项目整个项目周期订立清晰的技术指引及依据，令香港铁路发展提速提效，为北都做到基建先行。

陈美宝又向夏宝龙介绍拓展游艇经济的措施，并感谢国家支持香港的「游艇经济」发展。她说，会继续与相关部门就「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施保持紧密沟通，为本地游艇经济的发展构建一个健康、可持续且具竞争力的环境，让香港可依托大湾区在游艇制造方面的基础，发挥国际平台及专业服务优势，促进产业升级，吸引国际高端客群集聚，开拓香港海事服务业的多元发展。