粤车南下︱陈美寳：已平衡本港交通承受能力 料下半年就「黑玻璃」问题咨询立会

「粤车南下」将于7月25日起扩展至大湾区全数9个内地城市，每日入境本港市区的预约名额亦将倍增至200个。立法会今日（15日）举行交通事务委员会会议，运输及物流局局长陈美宝表示，增配额已平衡本港交通承受能力；针对粤车「黑玻璃」等合规争议，运输署正进行检讨，预计于2026年下半年咨询立法会。

名额增加过急？ 陈美寳：节假日超额预约反映实际需求

劳联周小松关注计划仅推出约半年，当局为何急于增加名额，认为应在掌握更充足数据后才一次性增加。陈美宝回应指，计划自推出以来运作非常畅顺，且在节假日均出现超额预约，反映内地旅客有实际需求。她强调，政府在扩展城市及增加配额时，已充分考虑本港交通的承受能力。就留港期限方面，陈美宝指，目前有九成粤车旅客仅留港1至2天，相信现行3天的限制已能满足需求。政府期望在平衡交通负荷及配套设施的前提下，吸引更多不同内地城市的旅客来港。

下半年咨询「黑玻璃」等新安排

新界西北庄豪锋关注部分粤车安装「黑玻璃」，质疑其不符合本港法例。陈美宝透露，运输署正检讨车辆装置及机件安排，并计划于2026年下半年就新安排咨询立法会。

旅游界江旻憓则建议，当局应利用充电配套布局等经济诱因，将大部分前往市区的粤车旅客分流至全港各区。陈美宝回应表示，当局一直鼓励旅客将车辆停泊在口岸停车场并转乘公共交通。此外，政府正协助大屿山专营巴士营办商推出全新旅游专线，让旅客乘搭开篷巴士游览大屿山，并会与本地酒店、主题公园、商场及展览场地合作，提供一站式的泊车、住宿及游览服务。