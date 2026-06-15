香港五年规划︱陈克勤指优化特区政府施政模式 林正财：让市民知道北都「真系关你事」

政府今日（15日）开始为期两个月的香港首个五年规划公众咨询。行会成员、民建联主席陈克勤向《星岛头条》表示，香港首份五年规划咨询文件作为顶层策略性与指导性的文件，对香港长远发展带来显著益处，强调这种规划模式优化了特区政府的施政模式，将过往偏重年度周期的政策微调和应对式施政，转向兼具中长期与连续性的系统性政策规划，有效确保了重大政策在跨周期推进时的延续性，避免资源投放前后割裂。

转向系统性政策规划 稳市场预期凝聚共识

陈克勤表示，文件通过多个政策领域的有机整合，为全社会和市场投资者提供了一个清晰且可预期的宏观施政蓝图，极大地稳定了市场预期，有利于凝聚社会各方的资源与高质量发展共识。此外，清晰的政策结构与范畴也显著提升了公共讨论的质量，它为社会各界提供了一个聚焦的讨论平台，引导公共咨询和社会建言「有的放矢」，将民间智慧引导至最具可行性的轨道上，从而减少无谓的社会内耗并提升公共政策制定的效能。

陈克勤称，香港主动对接国家「十五五」规划，绝不代表香港会走向计划经济，强调主动对接国家战略，是在维持香港自由市场资本主义体制不变的前提下，通过优化跨境生产要素流动和区域协同来巩固自身的独特优势，进而增强香港抵御外部风险、保持长期繁荣稳定的竞争力，本质上是为了让市场在更好的政策环境中发挥更高的效率。

他又谓，民建联会主动「落区」去听市民就第一份五年规划有什么想法和看法，至于在立法会的层面，民建联党团已有一份该党对于香港第一个五年规划的草稿，会在适当的时候收集这些意见交给政府。

解决长期结构问题 提升市民幸福感

另一名行会成员林正财表示，香港过去经常面对「老大难」问题，其中人口老化衍生的劳动力不足尤为突出，过往政府在立法会屡被质疑规划不足，政策缺乏策略性方向，强调「年年做未必睇到未来5年发生咩事」，故「五年规划」可与财政预算案相辅相成，有助解决长期结构性问题。

他续指，北部都会区发展是香港未来经济发展的「火车头」，「五年规划」正正可以向市民说明，北都发展并非单纯以KPI交代进度，而是真正与市民生活息息相关，从而提升市民的获得感和幸福感，强调「要让市民知道未来北都发展真系关你事」。

记者︰黄子龙