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国务院任命吴惠娴 为澳门经济财政司司长

政情
更新时间：09:40 2026-06-15 HKT
发布时间：09:40 2026-06-15 HKT

新华社报道，国务院依照《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》的有关规定，根据澳门特别行政区行政长官岑浩辉的提名，于2026年6月10日决定：任命吴惠娴为经济财政司司长。

吴惠娴1976年出生于澳门，是中山大学法学院法学学士和刑法学硕士。

吴惠娴。澳门新闻局图片
吴惠娴。澳门新闻局图片

根据澳门新闻局资料，吴惠娴1999年进入公职，于劳工事务局担任高级技术员职务。2013年11月起，先后担任劳工事务局研究及资讯厅研究处处长、劳动监察厅劳资权益处处长、劳动监察厅厅长、副局长。2020年6月起，先后担任行政公职局副局长、局长。2025年5月起担任博彩监察协调局局长。

2024年获委任为澳门特别行政区第六任行政长官选举管理委员会委员和第八届立法会选举管理委员会委员。

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