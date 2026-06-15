港澳办主任夏宝龙明起访港两天 就对接国家「十五五」及推动北都建设考察调研
更新时间：09:47 2026-06-15 HKT
发布时间：09:47 2026-06-15 HKT
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政府公布，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙将于6月16日和17日来港，就香港对接国家「十五五」规划及推动北部都会区建设进行考察调研。
行政长官李家超感谢夏宝龙一直对香港的重视和支持，他热切期待和热烈欢迎夏宝龙来港考察调研。特区政府会全力支持和配合，确保一切顺利进行。
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消息：夏宝龙周二来港考察两天 学者指中央关注香港「五年规划」编制
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