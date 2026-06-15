专访│江旻憓：倡赛马旅游吸邮轮会展客 以「盛事周」或「盛事月」覆盖旅游淡季

本港近年积极推动「赛马旅游」。本身是香港赛马会顾问的旅游界立法会议员江旻憓接受《星岛》访问时表示，可将赛马体验纳入「访港邮轮及会展旅客」的行程中，同时向海外商务客群推出「盛事+旅游」套票，吸引旅客在港过夜，鼓励他们回访，并重点推介香港的国际赛马赛事与相关高端社交体验，并建议考虑举办更多富本地特色的赛事，以文化保育和体育盛事为定位，打造「观赛、文化、美食、休闲」的全方位旅游体验。

赛马运动向来是香港成功落实「一国两制」的最佳标记

江旻憓以书面回复记者提问时表示，香港的赛马活动已有180年历史，是香港旅游业中极独特的文化及体育盛事体验，强调赛马运动向来是香港成功落实「一国两制」的最佳标记，一直为香港的经济及社会发展作出重要贡献，其中跑马地马场享负盛名的「快活星期三」品牌正蓬勃发展，这项独特体验结合世界级赛马、美酒佳肴及精彩夜生活娱乐，成为香港旅游特色标志。她提到，今年6月起开放的沙田彭福公园「小马大本营」专为学校团体及家庭而设，提供互动马术体验，深化大众对马文化及马匹的认识和热爱，从而进一步推动赛马运动的长远发展，打造具有本地特色的高端旅游名片。



江旻憓以书面回复记者提问时表示，香港的赛马活动已有180年历史，是香港旅游业中极独特的文化及体育盛事体验。

江旻憓建议向海外商务客群推出「盛事+旅游」套票，吸引旅客在港过夜，鼓励他们回访。

江旻憓表示，可将赛马体验纳入「访港邮轮及会展旅客」的行程中。

江旻憓表示，可将赛马体验纳入「访港邮轮及会展旅客」的行程中。

建议政府推动「票尾经济」

政府近年亦致力打造「盛事经济」。江旻憓指，不同的盛事所覆盖的客群有所不同，体育与文化盛事的参与门槛相对灵活、传播力强、覆盖全龄客群，至于会展经济偏向商务客群，受国际环境、市场需求影响，适合作为长期配套补充。她建议以「盛事周」或「盛事月」覆盖旅游淡季或游客人流量较低的月份，特别是可每年定期、长时间举办的体育、艺术类活动，为游客提供全年可游览参与的盛事活动，并借此发展「盛事主题旅游路线」，鼓励旅客留宿，带动酒店及各项盛事经济，建议政府推动「票尾经济」，联动周边商舖、餐饮、酒店、交通推出限定优惠、主题套餐，将单一活动客流转化为区域消费。

江旻憓指，不同的盛事所覆盖的客群有所不同，体育与文化盛事的参与门槛相对灵活、传播力强、覆盖全龄客群。

江旻憓表示，过去半年有幸以立法会议员的身份，与业界前线、不同团体及政府部门密切交流。

江旻憓上任立法会议员快半年。

江旻憓表示，亲眼见证香港旅游业的巨大潜力。

西九龙高铁站是大湾区乃至全国各地往来香港的重要门户，江旻憓建议，可于合适的区域内设立自助智能储物柜，按小时计费及接受电子支付，方便旅客，并在转乘、候车区域加装自动贩售机和充电设备与休憩座椅，同时鼓励24小时便利店、咖啡店于首班/尾班高铁抵港时段维持开放，以及同步强化多语旅游咨询服务，开通连接周边景点的短途接驳服务，全面提升「一程多站」门户形象与旅游便利性。

亲眼见证香港旅游业的巨大潜力

回顾半年的工作，江旻憓表示，过去半年有幸以立法会议员的身份，与业界前线、不同团体及政府部门密切交流，亲眼见证香港旅游业的巨大潜力，也深切感受到每一位持份者为香港作出贡献的热诚和努力。她提到，本港即将制订首份五年规划，以长远视角布局旅游发展，推动行业多元化经营和转型升级，鼓励业界积极开拓不同客源市场，并设立明确发展方向与目标，未来旅游业必须和香港的十大中心地位建设共同发展，带动旅游，为游客打造更多高质素深度旅游体验。

记者：黄子龙