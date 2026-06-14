消息：夏宝龙周二来港考察两天 学者指中央关注香港「五年规划」编制

《星岛》接获消息指，中央港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙，本周二（16日）来港考察两天，周三离港。今次夏宝龙南下，正值香港特区政府就首份「五年规划」进行公众咨询，预料这是此行重点议题之一。

去年两度访港 2024年逗留一周

夏宝龙过去3年均有来港考察，最长一次是2024年，长达一星期，分别到访机场中央控制中心、与主要官员、政商界及外国商会座谈等，又到访狮子山公园等。去年夏宝龙两度来港，包括2月到河套香港园区和深圳前海深港现代服务业合作区调研；6月则来港5日，与行政、立法、司法机关负责人会面；跟高教界领导层、工商金融界代表座谈，并出席香港国安法5周年论坛讲话。

近月屡访大湾区 月初曾到横琴

夏宝龙近月多次到粤港澳大湾区调研，包括6月1日至4日到横琴粤澳深度合作区、珠海市，围绕支持香港、澳门主动对接国家「十五五」规划，深度参与粤港澳大湾区建设，更好融入和服务国家发展大局进行调研。今年4月，夏宝龙曾到深圳、东莞、惠州等大湾区城市，包括到访深圳证券交易所、香港国际机场东莞空港中心等，当时香港特区政府多名主要官员亦有参与行程。

相关新闻：夏宝龙访横琴粤澳深度合作区及珠海 围绕支持港澳对接国家「十五五」规划进行调研

刘兆佳料夏宝龙未必会落区

特区政府本月15日就首份「五年规划」进行公众咨询，为期两个月。全国港澳研究会顾问刘兆佳向《星岛头条》表示，相信中央特别关心香港「五年规划」编制工作，以及北部都会区发展进度。他指「五年规划」咨询明天展开，估计中央希望了解政府和社会就香港未来发展的真知灼见，从而作出重要指示。

对于今次访问行程只有两天，刘兆佳认为与过去来港考察行程有别，未必会有「落区」活动。

相关新闻：

大棋盘｜夏宝龙详提香港高校优势 「储才」更要成果转化 业界：有研究成果但无专利只是浪费

国安教育日︱夏宝龙：一时安全不等于「永远安全」 大埔火灾后别有用心人士将灾情政治化

夏宝龙访大湾区三市 调研港澳对接「十五五」规划 多名特区官员随行