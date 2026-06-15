输入外劳︱拟松绑雇佣合约 住宿开支可扣除20%薪资 聘残疾人士可享较宽松人手比例

「补充劳工优化计划」下，目前雇主须为外劳提供住宿，据悉政府亦理解雇主在运营方面的实际困难，因此会提供一些「甜头」，于个别技术细节拆墙松绑。

现时为外劳提供住宿的相关开支是实报实销，扣除员工月薪的金额上限为10%，但当局发现每名外劳住宿开支一般介乎每月,1800元至3,000元，容易超越10%的水平，因此往后上限会提升至20%；雇佣合约列明的指定工作地点，可由3个改为5个。上述两项安排，适用于6月16日起新签订的雇佣合约。

政府于去年《施政报告》规定，餐饮业于本地招聘期间，须每周参加一次劳工处举行的实地招聘会。

另一边厢，当局期望促进本地残疾人士就业，因此会提供更多诱因，若雇主聘请领取残疾人士津贴者，相关的人手比例会独立计算，以「1比1」为基准，即2名（在第二级机制下为3名）本地员工可「换取」一个外劳名额，而一个本地残疾员工就可「换取」一个外劳名额。消息人士称，期望协助一些有工作能力的残疾人士投入职场，强调该残疾员工必须属长期聘请，劳工处会严密监察，杜绝滥用。

此外，政府于去年《施政报告》规定，餐饮业于本地招聘期间，须每周参加一次劳工处举行的实地招聘会。据了解有关安排实施半年，当局发现应征及聘请比率偏低，作用相对有限，计划往后改为两周一次。

记者：林剑