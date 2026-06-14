再接待两团宏福苑业主「睇楼团」 街坊赞解说专队「真系好帮手」

房屋局局长何永贤表示，在刚过去的星期一、二，局方再接待了两团宏福苑业主「睇楼团」，不同的街坊，大家都有相近的愿望，首先当然是希望拣到心仪单位。

何永贤在社交平台表示，两团「睇楼团」，分别由大埔区议员罗晓枫组织，另一团则由房屋局过渡性房屋项目善导会「善楼」组织。「解说专队」向居民指，「特设销售计划」有超过3900个单位，当中与宏福苑面积相约的大单位有超过2000个，如果宏福苑1984户都向特区政府出售业权，并选择参与「特设销售计划」，依然个个都有得拣；即使搅珠次序排在最后，仍有约2000个单位可供选择，可谓户户有份，永不落空。

不少街坊心仪九龙湾及粉岭百和路项目

何永贤指，居民除了希望拣到心仪单位外，另一个愿望就是希望可以尽快安顿下来，因此今年第四季入伙的房委会绿置居项目九龙湾盛致苑及房协的粉岭百和路项目，都是不少街坊的心水之选。「睇楼团」中，有街坊更带着卷尺在粉岭百和路项目的示范单位里认真量度，对选购新居所、将来的布置充满想法与期待。

她指，解说专队同事们尽快向宏福苑业主提供资讯的态度，也获得不少街坊赞许。不论是一句「真系好帮手」，又或者是豪迈的「梗系帮到手啦，如果唔系我同佢倾咁耐？真系吖」，能够发挥职能，与市民一同前行，令街坊可以放心地说一句「有困难有人帮㗎嘛」，相信都令同事更感受到这份工作的意义。

