公务员加薪︱工会批划一加2%变相减薪 杨何蓓茵：调薪非纯追通胀 长远加幅已跑赢累计物价

行政长官会同行政会议建议公务员划一加薪2%，其后遭工会批评加幅未及通胀「等同减薪」。公务员事务局局长杨何蓓茵表示，公务员薪酬调整并非追随通胀，若放长线观察过去10年或25年，累计加幅已跑赢累计通胀。她强调，公务员吸引之处包括使命感及满足感。

料行会短期内会公布最终决定

公务员在经历一年冻薪后，行政会议建议划一加薪2%。作为工会之一的华员会批评计及两年通胀，加幅若未达3.8%实同减薪。杨何蓓茵回应指，公务员薪酬调整从来不是为追随通胀。她解释，正如在通缩时期政府亦不一定会减薪，行会调整决定综合考虑公务员士气等六大因素，相信短期内会公布最终决定。

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杨何蓓茵强调，薪酬加幅应从长远角度分析。若观察过去10年或自2001年起计的25年长远趋势，公务员的累计加薪幅度其实均已跑赢累计通胀，因此在一、两年间的短期波动，并不代表公务员的购买力减弱。

「热厨房」工作靠满足感留才

被问到现时「热厨房」是否已降温，毋须再以高薪挽留人才，杨何蓓茵形容：「厨房要煮餸就热的了。」她续指，「尤其是本届政府，要煮的餸越来越多，日日都有新出品」。但她相信，「喜欢煮餸的人，尤其喜欢煮完餸见到食你的餸的人那种满足感，这些人一定不介意厨房热」。她亦相信，若政策措施能令市民受惠，增加幸福感和获得感，对公务员而言是极大的满足。

至于薪酬趋势调查方法是否需要变革，杨何蓓茵表示，当局每年都会聆听职方意见并进行微调，但目前整个大框架运作完备，预料不会出现革命性改变。