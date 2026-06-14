国安附例︱特区政府强烈谴责《华盛顿邮报》社论 斥伪善、双重标准、不知羞耻

特区政府昨晚（13日）表示，强烈谴责《华盛顿邮报》有关维护国家安全《附属法例》的社论，指文章进行肆意诽谤和毫无根据的指控，明显揭露了《华盛顿邮报》无理的反华立场和双重标准，明显不符合专业新闻从业人员的专业操守。

政府发言人指，国际法之下每个国家都会制定维护国家安全法律，这既是主权国家的固有权利，也是国际惯例。「在维护国家安全方面的法律，美国就最少有21部，反华媒体，特别是《华盛顿邮报》却对香港特区持续完善其维护国家安全的法律制度以履行宪制责任指手画脚，尽显其伪善和双重标准，不知羞耻。」

发言人又指，《华盛顿邮报》不惜使用卑鄙手段，抹黑香港，声称香港如今「不比从前安全以前往旅游或经商」。发言人表示，外国企业完全不必担心香港特区的维护国家安全相关法律。事实上，许多企业家都欢迎有关法律，因为能为投资和经济发展提供更安全、更稳定的发展环境。

特区政府指，会一如既往坚定不移、全面准确实施《香港国安法》、《国安条例》及香港特区其他维护国家安全的相关法律，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时依法保障香港市民的权利和自由，确保「一国两制」实践行稳致远。