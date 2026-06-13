第17次粤港澳大湾区律师协会联席会议 张国钧：粤港澳法律协作切合中亚所需 毛乐礼：促进高端涉外法律服务人才培训

由13个粤港澳大湾区律师协会组成的「粤港澳大湾区律师协会联席会议」，香港大律师公会今日( 13日 )下午在本港主办联席会议的第17次会议。香港律政司副司长张国钧博士表示，中亚国家正处于高速发展阶段，极需具备国际水平的专业服务支持，而粤港澳大湾区的法律专业服务正好切合中亚所需。香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师表示，13个与会律师协会来自三个不同法律体系的司法管辖区，他认为可以共同打造粤港澳大湾区高端涉外法律服务人才培训体系，为企业「走出去」带来重大裨益。

大律师公会：联席会议为企业「走出去」带来裨益

在会上致辞的张国钧博士表示，一个国际化、市场化、法治化的大湾区，是国家企业「出海」的重要门户和优选通道。对企业来说，香港不只是服务平台，更是连接内地与国际市场的重要枢纽。而内地律师长期服务企业，熟悉客户需要、行业生态和实际运作情况，更熟悉国家政策和法律法规。刚随同行政长官出访哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的张国钧又表示，中亚国家正处于高速发展阶段，极需具备国际水平的专业服务支持，而粤港澳大湾区的法律专业服务正好切合中亚所需。

毛乐礼：感谢联席会议所有律协的支持

香港大律师公会主席毛乐礼致欢迎辞时表示，13个律协共大约50位大律师或律师出席今次会议，深化合作，意义非凡，香港大律师公会认为「联席会议」 人才济济，希望共同打造粤港澳大湾区高端涉外法律服务人才培训体系，令「联席会议」长远可以为内地企业作出更强更大的贡献。毛乐礼相信，推动粤港澳大湾区律师执业制度深化落实、人工智能、各律协相互间的交流等，全部是「联席会议」共同关心及会研究的路向。他感谢所有参加粤港澳法律执业者对是次会议的支持，又特别鸣谢广东省律师协会在过程中提供各种协助。

「粤港澳大湾区律师协会联席会议」在2018年成立，旨在合力推动大湾区和一带一路建设，整合三地法律服务资源，深化交流合作，定期举行联席会议，轮流由各律协承办会议。

除香港大律师公会去年加盟外，联席会议成员包括广东省律师协会、香港律师会、澳门律师公会、广州市律师协会、深圳市律师协会、珠海市律师协会、佛山市律师协会、惠州市律师协会、东莞市律师协会、中山市律师协会、江门市律师协会及肇庆市律师协会。