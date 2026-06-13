丘应桦：中亚访问签订96份合作备忘录创新高 冀邀两国参与「一带一路论坛」拓商机

商经局局长丘应桦今日（13日）在电视节目《有理有得倾》表示，早前出访中亚的访问团成果丰盛，签订的合作备忘录数量创历史新高，又指当地商务运作与香港普通法衔接「完全无问题」。另外，他形容本港近月出口数字非常亮丽，惟受地缘政治等因素影响，现阶段维持审慎乐观。

冀邀请两国参与今年「一带一路论坛」拓商机

总结中亚访问行程，丘应桦指合共签订96份合作备忘录，数量是历来最多，涉及金额超过16.5亿美元。合作范围全面，涵盖贸易、金融、绿色发展及物流等。他透露，有乌兹别克国营铁路公司计划来港上市，亦有本港航空公司落实明年初开通直飞哈萨克的航班，而部分在当地设有生产线的企业亦已决定「加码」投资。

丘应桦说，两国矿产能源都很丰富，他们亦在人工智能、新能源等创新科技走得很前，又形容他们在各方面发展与香港发展路向很相似，举例称「我们有北都、创科、数据中心，他们都是朝这方面发展」。丘应桦希望在今年的「一带一路论坛」，邀请他们带企业来参与，寻求香港方面的发展和商机，亦可带他们去北都看看，希望也做一个中亚国家的专场。

对于中亚经济规模相对东盟和中东小，丘应桦解释，当地经济刚起步，发展空间更大。加上当地商务层面采用普通法，与香港法制衔接完全无问题，有利内地企业利用香港完善的法制和专业服务作为平台「出海」。

目前特区政府未有在中亚设立经贸办，丘应桦表示会密切留意当地经济发展，按实际需要审慎决定，暂时会由其他驻外经贸办（如杜拜）兼顾，或先利用贸发局及投资推广署在当地的顾问办事处作前期调研。

近月本港出口数字非常亮丽 惟须持审慎乐观态度

至于本港整体出口表现，丘应桦在节目中提到，过去数月本港出口数字非常亮丽，但面对复杂的地缘政治，现阶段持审慎乐观态度。

丘应桦表示，进出口的需求难以估计，但觉得会持平稳状态，亦认为不应觉得太过乐观，因为整体经济也受到AI发展有很大影响。他解释，现在出口很多都是电子产品，质疑「AI的热潮是否继续下去？全球供应链会否受到地缘政治影响？」他认为有很多不同因素，加上国家整体经济发展，因为很多出口都是转口，也是国家产品经香港转口，形容「国家的经济强，香港的情况就更加好。」