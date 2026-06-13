财库局拟革新税务优惠制度 许正宇：计划将聚焦解决税务优惠不足 跨专业行业亦有得益

政府本周公布《香港企业财资中心发展行动计划》，改革税制及扩展税务协定网络，冀吸引更多跨国企业在港设立「企业财资中心」。财经事务及库务局局长许正宇今早（13日）在电台节目表示，本港一直有专门法例，针对财资中心提供税务优惠，在听取不同企业提出的痛点问题后，新计划将聚焦解决税务优惠不足的问题。他形容财资中心就如同企业的内部银行，是企业做大做强过程中的必然产物，希望吸纳更多内地或海外企业，用香港作为平台发展。

计划聚焦解决税务优惠问题 亦有利不同行业

许正宇说，虽然主体是财资，但得益的是跨行业对象，尤其是跨专业行业，例如会计、法律等。他解释，从企业角度，处理资金有两条途径，一方面可透过银行，而另一方面也可通过内部资金管理，作调配或集中管理，过程中需要很多专业配套与支持。他又指，计划会引入预先审批制度，让企业提早知悉税务优惠，会更安心将资金投放在香港。

他又表示，由于国际市场竞争愈来愈激烈，不只是企业之间竞争，政府之间亦有竞争，今年第三季将作针对性推广。他认为香港需研究如何突围而出，用好「一国两制」优势，并与企业做好点对点沟通和政策联动，令资金、企业、人才愿意投放到香港。

政府本周公布《香港企业财资中心发展行动计划》，改革税制及扩展税务协定网络，冀吸引更多跨国企业在港设立「企业财资中心」。

许正宇明率金融代表团访沪杭苏

许正宇明日（14日）将率领30多人金融代表团出发访问上海、杭州和苏州。行程期间，许正宇与代表团将出席数场有关助力内地企业出海的交流会，参观多间企业和机构，以及拜访省巿领导。他们一行也将于6月17日出席在上海举办的陆家嘴论坛。

代表团重要成员包括财库局常任秘书长（财经事务）张冯泳萍、投资推广署署长刘凯旋、引进重点企业办公室主任任景信、香港交易所集团行政总裁陈翊庭、香港金融发展局行政总监董一岳、香港数码港管理有限公司董事局主席陈细明，多位金融业商会和协会的主席和会长，以及资产管理和风险创投公司的决策人。

许正宇6月18日傍晚返抵香港。在他离港期间，财库局副局长陈浩濂会署任财经事务及库务局局长。