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拟禁未注册处所用医疗相关词语 议员倡纳痛症疼痛等字眼 当局：用字规管太宽会影响其他行业服务

政情
更新时间：14:37 2026-06-12 HKT
发布时间：14:37 2026-06-12 HKT

政府正分阶段落实《私营医疗机构条例》，拟最早于明年底起，禁止任何未获衞生署长批准的处所，名称使用包含「诊所」、「医疗」、「医学」、「治疗」等相类词语，以免误导公众可提供医疗服务，亦有就医疗规管作进一步规管。

健身院针灸惹非法行医争议 衞生署发2400封不良医药广告警告信

新民党何敬康表示，近来不少医疗广告由传统媒体转到网上，当局在网上执法有多少，认为当中有误导成份外，亦令到竞争相对不公平，质疑现行的机制是否有效规管社交媒体上的医疗广告。他亦提到，近日社交媒体流传一张照片，有人在健身室内为客人针灸，认为这是非常严重的违规行为，当局会否考虑厘清执业界线及可进行程序的范围。

当局表示，主要规管专业医疗服务，若不是提供医疗服务者，提供了医疗服务则涉及非法行医，但强调当局的条例是不会规管健身院、按摩场所，而在健身院做针灸服务属于非法行医，过去5年有46宗非法行医个案，若市民遇到这些情况，希望他们可尽快举报。

衞生署助理署长(药物)陈凌峰表示，在不良医药广告条例当中，署方有一个团队负责审视网上广告，在2021年至2026年4月，已审视了22万条相关广告，亦发出2400封警告信，相关广告之后已移除，故没有检控的案例。

中医疗法词汇仍有灰色地带  当局指规管太宽影响其他行业

本身是中医师、选委界陈永光表示，目前市面有不少医疗机构处所，使用与中医疗法相关或相同的词汇去招揽客人，如正骨、穴位推拿、拔罐治疗等，当局会否考虑将所有中医疗法的名称都一并纳入法例当中，禁止非医疗机构滥用这些词汇，以及防止有人假冒中医提供服务，他有提到在健身院做针灸的人士，就是自称是物理治疗师。

选委界陈凯欣表示，近年立法会多次讨论，坊间有很多具有医疗功效，未必需要由认可专业人员提供服务的处所，如痛症中心、自然疗法等，希望《私营医疗机构条例》可处理这些问题，但仍有灰色地带，当局将来会多久检讨一次法例附表内的名称，会否考虑加入「痛症」、「疼痛」等字眼。

当局表示，在规管医疗服务时，不是纯粹将一些名称放入去条例当中，不是将中医、牙医、西医的所有用字都放入去，名单必定会挂一漏万，故在考虑规管这些与痛症服务相关的事宜时，应该由提供专业服务人士、处所及广告宣传层面去看，举例若有人提供针灸、中医推拿服务，就要以中医药条例去规管。当局亦称，痛这个问题有很多原因，亦有很多处理手法并非医疗，如筋骨酸痛，可以按摩纾缓，希望大家明白若将用字规管得太宽，会影响其他行业提供的服务。

记者：郭咏欣

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