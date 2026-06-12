民建联发布数字教育倡议书 促建公共服务平台 统一AI教学教师培训标准

民建联今日（12日）发布《数字教育倡议书》，针对本港数字教育现存五大困境，提出建立公共服务平台、统一教师培训标准等五项核心建议，期望政府出台的《中小学数字教育发展蓝图》能采纳相关意见，推动香港数字教育高质量发展。

倡建数字公共服务平台 缩减学校「数码鸿沟」

选委界议员朱立威表示，当前学校需自行向商业机构采购数字教学平台，标准不一且加重教担。他建议政府参考国家智慧教育平台经验，建设涵盖教学管理、资源分享及AI赋能等功能的公众服务平台。他认为，现时数字教育资源分配不均，部分传统学校资源较少、步伐较慢，建立基础的数字教育资料库平台，能为全港学校以更少的精力获得优质教育资源，达到公平性、合乎普惠原则，从而缩小教育上的「数码鸿沟」。

他又提到，推动数字公共服务平台并非要求政府包办一切，民间有许多优质教育资源如赛马会「JC GoAI」计划，政府的角色应是做好统合，让学校更容易找到这些资源，加快跨界别合作。

培育管理人才 坚守「师生为本」教育底线

朱立威指，目前很多AI教育的硬件设施已逐步完成，必须尽快为教师确立一套有效的AI教学培训机制和标准。他建议教育局参考国家《教师数字素养》行业标准的五大核心维度，结合本港AI教育需求，构建本土化的教师数字素养分级标准与考核规范，并建立校长、教师及家长的分层分类培训课程体系，将家庭纳入数字教育支援体系。他促请政府探索研究数字教育时代下的新型评估体系，明确学生使用AI的界限，建立针对AI辅助完成功课的评估准则，确保评估能真实反映数字时代对创新型、复合型人才的要求。

另一民建联议员张培刚关注前线教师兼任数字教育行政工作的困境，建议教育局联合本地高校，构建「学历教育+在职培训」一体化的专职人才培养体系，填补数字教育管理人才缺口，让教师回归教学本职。

民建联议员陈学锋则指，数字技术不应替代师生之间的情感沟通与人格培育，促请政府出台《数字教育蓝图》时坚守「师生为本、育人为先」的人文关怀本质，为学校提供清晰可操作的原则规范，避免「为数字化而数字化」的形式主义，并形容坚守育人本质是任何教育政策的底线基石。

记者、摄影：陈耀霆