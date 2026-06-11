李家超冀与哈萨克斯坦拓展全方位商务及投资合作 连接中亚、东亚、南亚 互利共赢

特首李家超今早( 11日 )出席哈萨克斯坦阿拉套市在香港举办的圆桌会议，哈萨克斯坦副总理波兹姆巴耶夫亦率团来港参加会议并分享阿拉套市发展机遇。李家超指此足以证明自上周他率团访问中亚后，两地联系继续巩固。

盼与哈萨克斯坦拓展全方位商务及投资合作

李家超于社交平台发文，指哈萨克斯坦正推动多方面改革、推动经济多元化，重点打造面向未来的智慧城市－阿拉套市，该座「新城」未来将建设成为集商务、金融、教育、医疗等于一体的现代化城市，向进驻企业提供税务优惠，人口不断扩张。他在今早的会议致辞时表示，哈萨克斯坦大力推行改革，并以开放、友善的姿态寻求国际合作伙伴，香港期待与阿拉套市在内的哈萨克斯坦拓展全方位商务及投资合作。

特首李家超出席哈萨克斯坦阿拉套市在香港举办的圆桌会议。李家超fb

李家超冀香港和哈萨克斯坦发展「枢纽对枢纽」作用，连接中亚、东亚、南亚，互利共赢。李家超fb

他表示，香港可以从三方面为阿拉套市提供支持：一是作为全球资本门户，为当地企业提供发债、上市等多元融资服务；二是作为进入中国内地的门户，协助当地企业对接内地供应链，拓展亚洲乃至全球市场；三是作为人才与科技合作伙伴，凭借顶尖高等院校资源与全球领先的创新集群，协助当地产业升级。

李家超指阿拉套市的愿景使他联想到香港的新区－北部都会区，特区政府未来会推出北都专属法例加快发展，北都将以产业、科技、大学城和宜居宜业作为发展目标。阿拉套市和香港的两座「新城」都以科技创新、未来发展为核心，合作空间和前景广阔。他期待香港和哈萨克斯坦发展「枢纽对枢纽」作用，两地将中亚和东亚、南亚连接起来，互利共赢。