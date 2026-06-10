李家超晤哈萨克斯坦副总理 冀优势互补深化合作 助力香港内地企业「出海」

行政长官李家超早前率商贸代表团出访哈萨克及乌兹别克，李家超今日（10日）在礼宾府与哈萨克斯坦副总理波兹姆巴耶夫会面，就深化两地合作交流意见。李家超欢迎波兹姆巴耶夫率团访港，出席明日（11日）举行的阿拉套市发展圆桌会议，并期望香港与哈萨克斯坦在不同领域优势互补，欢迎当地企业善用香港金融与创科平台，共拓商机并协助企业出海。

李家超日前率团访哈萨克斯坦 该国副总理随即回访

李家超表示，他率领香港加内地商贸代表团上周圆满结束中亚之行，达成多项成果。访问哈萨克斯坦期间，他分别与总统托卡耶夫、总理别克捷诺夫和两位副总理会面，就金融、经贸、创新科技等议题进行讨论，建立政府间的高层联系，他感谢哈萨克斯坦政府的重视、高规格接待和悉心安排。他见证双方签订多项协议，包括八份政府层面的合作文件，以及53份政府层面以外的合作协议和备忘录，涵盖经贸、投资、金融、科技、航空等不同领域，成果丰硕，同时标志两地合作迈上新台阶。李家超说，今日很高兴与波兹姆巴耶夫副总理进一步跟进这些访问成果，并期待双方未来继续深化合作。

李家超（右）在礼宾府与哈萨克斯坦副总理波兹姆巴耶夫（左）会面。政府新闻处图片

李家超表示，香港支持和维护自由贸易和多边主义，持续深化国际交往合作，建立新的商贸通道，开拓新兴市场机遇。哈萨克斯坦是连接中国和欧洲的重要商业及物流枢纽，也是「一带一路」的首倡之地，亦是香港在中亚最大的贸易伙伴，合作前景广阔。今次访问达成多项成果，正体现香港作为「一带一路」功能平台，积极发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，推动双方更广、更深的合作，建立枢纽对枢纽的合作模式。随着香港将会在明年首季开通飞往哈萨克斯坦阿拉木图的直航航班，两地人文交流将会更为频繁。

李家超表示，哈萨克斯坦正推动多方面改革、推动经济多元化，大力发展阿拉套市，聚焦创新发展与绿色增长。香港在「一国两制」下，发挥内联外通的独特优势，在最自由经济体排名世界第一，正加速建设北部都会区，全力发展成为国际创新科技中心。他期待香港和哈萨克斯坦在不同领域优势互补、协同发展，欢迎哈萨克斯坦企业善用香港国际领先的金融和创科平台、世界前列的专业服务，拓展更多商机。香港同时会进一步助力香港和内地企业「出海」，在包括哈萨克斯坦的中亚国家发掘更多机遇、开拓新蓝海。

律政司副司长张国钧、商务及经济发展局局长丘应桦和行政长官办公室主任叶文娟亦有出席。