立法会通过「深化国际法律枢纽」议案 议员倡提供诱因鼓励律师进修

立法会今日（10日）通过由选委界梁美芬提出的「擘划香港首份五年规划，深化香港国际法律枢纽」议案，以及选委界苏绍聪、简慧敏的修正案。议案促请特区政府把握国家《十五五规划纲要》机遇，在即将发表的首份五年规划中，充分发挥香港普通法制度及双语法律人才优势。

律政司部署四大重点工作 配合筹建国际商事法庭

律政司副司长张国钧表示，政府正筹备首份五年规划，以「背靠祖国、联通世界」优势对接国家「十五五」规划。重点工作包括持续优化《仲裁条例》与《调解条例》；配合国际调解院总部及筹建法律事务大楼，吸引国际机构落户；深化大湾区「港资港法」等机制对接，并争取大湾区律师制度恒常化；以及透过发布出海成功案例和专业服务名册，协助企业「走出去」。他亦确认，司法机构计划设立香港国际商事法庭，政府将全力支持。

议员倡政府提供诱因吸引人才

地产及建造界黄浩明对议案表支持，他指，香港作为国家境内唯一普通法司法管辖区，应善用「自由港」传统优势，与法律枢纽建设相辅相成。他支持配合国际调解院落户，及设立香港国际商事法庭，认为健全的争议解决机制可吸引外资，巩固香港作为海内外企业桥梁的角色。

选委界文颕怡强调，人才是法律枢纽建设的根本。她建议政府提供诱因，鼓励律师进修海事法等起步阶段领域，并协助配对客户。针对人工智能等新兴领域立法，她认为香港应善用法制优势率先订立规则，抢占国际话语权。她建议政府外判立法工作予私人市场律师，并咨询业界龙头，确保法规切合实际需要，以稳固人才根基、强化枢纽地位。

记者：陈耀霆