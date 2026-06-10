率官员出席前厅交流会 林定国：政府正研深伪技术并适时立法 保障市民权益

立法会今早（10日）举行现届第二次前厅交流会，由律政司司长林定国率领官员出席，讨论与人工智能相关的发展。林定国于会后表示，交流会反映行政及立法之间有非常良性的互动，又称律政司已牵头成立跨部门小组，希望在推动人工智能发展的同时，改善本港的法律配套，而针对很多人关心的深伪技术，保安局做相关的研究，政府适时会立法。

必须制造良好环境促进发展

林定国表示，人工智能发展对香港未来非常关键，一方面必须制造很好的环境去促进人工智能在香港发展，同时要恰当的规范管理去确保，人工智能发展令人安心及公平。

他透露会上，有议员关注用人工智能生成作品的版权如何处理，又或造成意外由谁负责等，且当留意到深伪技术发展，相关政策局正做研究，适时会立法工作针对，以保障市民的权益，不可让有心人盗用他人肖像从事欺骗，积极探讨立法工作去完善法律。

无论民事或刑事法均会全面检讨

至于被问到其他盗用声音或肖像生成其他作品等版权问题，他表示现有的知识产权法律上，若涉及影射行为亦属违法，如使用这些作品伤害市民大众更涉及刑事，强调无论在民事或刑事法上都会全面检讨，以保障相关人士的权益。

李慧琼：期待未来会有更多与政府交流机会

立法会主席李慧琼于会后表示，今天有77位议员出席交流会，衷心感谢律政司司长林定国及一众官员参与，以及多名议员积极发言，期待今次是开始，未来会有更多与政府交流机会，政府亦会适时提交法律或更新的政策，更好地配合社会发展。

今次前厅交流会的议题包括，检视与知识产权有关的本港人工智能及机械人技术最新发展及应用情况；儿童及青少年不当地使用社交媒体的情况；香港应如何改善相关法律，推进人工智能技术应用和保障网路安全等。

记者：郭咏欣

