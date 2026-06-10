国安附例︱立法会内会明召开特别会议处理 政府：地缘政治复杂 需「早一日得一日」有效维护国安

政府修订国家安全附属法例，行政长官可发证明书认定某刑事罪行属危害国安案件。最新保安局局长邓炳强去信立法会内务委员会，现今地缘政治复杂，香港特区面对的国家安全隐患仍然存在。内会将于明天（11日）大会完结后，召开特别内会，处理《维护国家安全（程序事宜）规例》。

邓炳强：国家安全隐患仍然存在

邓炳强在信中称，现今地缘政治复杂，香港特区面对的国家安全隐患仍然存在，香港特区有责任尽早完成相关附属法例的立法工作，以「早一日、得一日」有效维护国家安全。

他感谢立法会在相关工作的全力支持和配合，保安事务委员会和司法及法律事务委员会早前已召开联席会议讨论，有见于其急切性，相关附属法例已刊登宪报及即时生效，今天会交到立法会省览，以进行「先订立、后审议」的程序，政府期望继续得到立法会的全力支持，使立法工作可以最快速度推进。

他指，理解立法会内委会将考虑成立小组委员会审议附属法例，冀内会可考虑召开特别会议，以尽快考虑成立附属法例小组委员会，开展附属法例的审议工作。

记者：郭咏欣