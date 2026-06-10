公务员加薪︱华员会会长批行会「做场戏」不听职方意见 叹公众无视公仆付出：衰嘢就日日数住

公务员加薪方案昨日出炉，行政长官会同行政会议决定，向公务员职方提出薪酬调整方案为划一加薪2%。华员会会长蔡冠龙今早（6月10日）在商台节目重申感到失望，指行会数十年来都不曾因职方意见调整最终方案，今次亦难抱太大期望，直言「行会应该受到指摘，好似做场戏咁」。

公务员加薪︱数十年来不曾因职方意见 调整最终方案

他又指，政府不应过于受民粹意见影响，直言公众对公务员的观感存在有色眼镜，「好嘢就当空气，衰嘢就日日数」。

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公务员加薪︱批行会视理据如「水过鸭背」 咨询沦为走过场

蔡冠龙指，过去近50年来，行政会议在作出薪酬调整决定后，几乎从未因应公务员团体的意见而作出更改，印象中唯一一次例外发生在1988年，当时华员会及多个公务员协会联合向政府强烈表达不满，在庞大压力下，政府最终向上微调了加幅。他直言，如果政府每年咨询职方后都一成不变，行会理应受到指摘，因为这令人感觉咨询过程「完全系做咗场戏」。

他强调，华员会提出加薪4.12%的诉求有充份理据支持，当中已综合考虑了通胀及不同经济指标，绝非「漫天要价」，惟政府将职方提交的理据当作「水过鸭背」，最终提出划一加薪2%的方案，拒绝解释高中低层划一处理的原因，令人感觉「当咗人透明」，与职方期望存在巨大落差，难免感到相当失望。

斥政府「搬龙门」

对于近年政府的薪酬调整决定，蔡冠龙质疑当局有「搬龙门」之嫌。他回顾指，去年政府面对财赤，在不经咨询下决定冻薪，公务员无奈「硬食」2.1%的通胀；然而到了今年经济恢复增长，政府却又以「未来有重大财政承担」为由压低加幅。他无奈表示，政府年年找不同理由降低薪酬诉求，「以前𠮶啲就过去，今年就独立计」，做法极不合理。

他坦言，目前最担心的是未来的招募情况，批评政府近年的处理手法「有啲乱龙」，无论是疫情、经济低迷还是有盈余时，都对公务员薪酬紧缩，严重打击士气。

针对外界指私人市场经济差时要减薪、公务员却最多只需冻薪的说法，蔡冠龙不同意。他以2020年为例，当年薪酬趋势指标为正数，但政府带头冻薪，结果反而令不少原本打算减薪的私人机构跟随冻薪。他强调，公务员受到的限制与约束比私人市场多，理应得到相应的保障。

华员会会长蔡冠龙。

公务员加薪︱拒向民粹屈服 叹好工作被当「空气」

面对社会大众对公务员加薪的微言，蔡冠龙同意政府须考虑大众观感，但绝不能盲目迁就，否则便会沦为「民粹主义」。他感叹社会对公务员往往带有偏见，公务员做的好事往往被视作「水同空气咁，觉得理所当然」，但一有失误就被无限放大，「你要数呢个偷懒、𠮶个蛇王，17万公务员，实有个㖞，你每日数一个都系365个啫」。

他举例指，三隧分流方案实施后效果显著，「连小学生都觉得隧道畅通咗」，但无奈地，认同公务员工作的市民不会发声，一般都是批评者才会发声。