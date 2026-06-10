Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公务员加薪︱华员会会长批行会「做场戏」不听职方意见 叹公众无视公仆付出：衰嘢就日日数住

政情
更新时间：09:58 2026-06-10 HKT
发布时间：09:58 2026-06-10 HKT

公务员加薪方案昨日出炉，行政长官会同行政会议决定，向公务员职方提出薪酬调整方案为划一加薪2%。华员会会长蔡冠龙今早（6月10日）在商台节目重申感到失望，指行会数十年来都不曾因职方意见调整最终方案，今次亦难抱太大期望，直言「行会应该受到指摘，好似做场戏咁」。

公务员加薪︱数十年来不曾因职方意见 调整最终方案

他又指，政府不应过于受民粹意见影响，直言公众对公务员的观感存在有色眼镜，「好嘢就当空气，衰嘢就日日数」。

相关新闻：

公务员加薪︱华员会批加幅漠视公仆贡献 劳联促订定与私营市场相若的调薪幅度

大棋盘︱公务员加薪2%已属「压价」水平 消息：主要考虑两大因素 宏福苑大火有关键影响

公务员加薪︱批行会视理据如「水过鸭背」 咨询沦为走过场

蔡冠龙指，过去近50年来，行政会议在作出薪酬调整决定后，几乎从未因应公务员团体的意见而作出更改，印象中唯一一次例外发生在1988年，当时华员会及多个公务员协会联合向政府强烈表达不满，在庞大压力下，政府最终向上微调了加幅。他直言，如果政府每年咨询职方后都一成不变，行会理应受到指摘，因为这令人感觉咨询过程「完全系做咗场戏」。

他强调，华员会提出加薪4.12%的诉求有充份理据支持，当中已综合考虑了通胀及不同经济指标，绝非「漫天要价」，惟政府将职方提交的理据当作「水过鸭背」，最终提出划一加薪2%的方案，拒绝解释高中低层划一处理的原因，令人感觉「当咗人透明」，与职方期望存在巨大落差，难免感到相当失望。

斥政府「搬龙门」

对于近年政府的薪酬调整决定，蔡冠龙质疑当局有「搬龙门」之嫌。他回顾指，去年政府面对财赤，在不经咨询下决定冻薪，公务员无奈「硬食」2.1%的通胀；然而到了今年经济恢复增长，政府却又以「未来有重大财政承担」为由压低加幅。他无奈表示，政府年年找不同理由降低薪酬诉求，「以前𠮶啲就过去，今年就独立计」，做法极不合理。

他坦言，目前最担心的是未来的招募情况，批评政府近年的处理手法「有啲乱龙」，无论是疫情、经济低迷还是有盈余时，都对公务员薪酬紧缩，严重打击士气。

针对外界指私人市场经济差时要减薪、公务员却最多只需冻薪的说法，蔡冠龙不同意。他以2020年为例，当年薪酬趋势指标为正数，但政府带头冻薪，结果反而令不少原本打算减薪的私人机构跟随冻薪。他强调，公务员受到的限制与约束比私人市场多，理应得到相应的保障。

华员会会长蔡冠龙。
华员会会长蔡冠龙。

公务员加薪︱拒向民粹屈服 叹好工作被当「空气」

面对社会大众对公务员加薪的微言，蔡冠龙同意政府须考虑大众观感，但绝不能盲目迁就，否则便会沦为「民粹主义」。他感叹社会对公务员往往带有偏见，公务员做的好事往往被视作「水同空气咁，觉得理所当然」，但一有失误就被无限放大，「你要数呢个偷懒、𠮶个蛇王，17万公务员，实有个㖞，你每日数一个都系365个啫」。

他举例指，三隧分流方案实施后效果显著，「连小学生都觉得隧道畅通咗」，但无奈地，认同公务员工作的市民不会发声，一般都是批评者才会发声。

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
11小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
20小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
16小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
影视圈
17小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
13小时前
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
饮食
13小时前
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
饮食
23小时前