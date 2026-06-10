大棋盘︱公务员加薪2%已属「压价」水平 消息：主要考虑两大因素 宏福苑大火有关键影响

极受公众关注的公务员年度薪酬调整方案出炉，高、中、低层薪金级别和首长级公务员的薪酬划一上调2%。正如本栏早前提及，政府不会「跟足」薪酬趋势净指标加薪，高层加幅势必压低，划一加薪亦较为干净俐落。不过今次方案显著低于职方叫价，工会大表失望，据闻行政会议曾讨论不同方案，而宏福苑大火事件引发的负面公众观感，确实是行会把关时一大考虑因素。

公务员加薪︱政府无否认宏福苑事件影响

宏福苑火灾听证会揭露不同政府部门积弊，无法及早制止悲剧发生，成为今年公务员加薪的最大舆论阻力。虽然特首定调公仆加薪「看整体」，但亦不得不顾及民情反弹。公务员事务局局长杨何蓓茵昨日见传媒时，没有否认宏福苑事件对加薪幅度有影响，称拟定数字时有考虑到公众观感，但难以机械地量化每项因素占比，强调2%是平衡考虑。

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消息：行会讨论多个方案 两大因素后决定「中间落墨」

今年薪酬趋势净指标，高、中、低层分别为4.12%、2.64%及1.17%。政圈早预料，高层公务员要作出一定「牺牲」，避免予人「肥上瘦下」之感，加上宏福苑事件未了结，高层加薪若抛离中低层，恐怕说不过去。不过公务员工会叫价进取，例如华员会要求划一加薪4.12%，形容幅度若低于3.8%，已等同「变相减人工」。

据悉，行会近日讨论公务员加薪幅度时，政府曾提交不同方案，由冻薪到划一加薪4%皆有，经一番讨论后，最后中间落墨，由加薪2%的方案「跑出」。事实上，全体公务员去年已因巨额财赤冻薪，今年一定无可能再冻，否则追不上通胀，但政府同时亦明白，宏福苑大火发生后，若「加足」净指标数字，社会肯定有反弹，因此今次加薪幅度算是温和。

亦有知情人士指，在行会中最多人提及的考虑，分别是宏福苑事件对政府的影响，以及地缘政治局势令经济前景不明朗，政府须审慎理财，当中又以前者为甚，平衡社会观感可说是广泛共识。今次公务员划一加薪2%，连同政府资助机构资助额在内，涉款约60亿元，若然集体加薪4%，即高达120亿元。虽然政府财政转为盈，但只是帐面上的数字，当中相当部分收入来自发债、调拨基金，加上港府未来几年要大力投资北都，必须严控开支。

行会成员汤家骅不评论行会讨论内容，但个人认为，公务员加薪要在社会观感和公务员士气之间取平衡，特别是宏福苑事件涉嫌失职部门约4至5个，但政府有数十个部门，若「一竹篙打一船人」，要全体公务员为少数部门埋单，并不公平。

他称市民亦非「铁板一块」认为公仆不应加薪，大多认同前线人员付出，主要是对管理层有意见，而现时提出划一加薪2%，已显著低于高层人员薪酬趋势指标，一定程度回应了公众看法。

不过劳联议员周小松质疑2%加幅偏低，颇为失望，指宏福苑大火中若有公务员失职，可按机制惩处，与整体调薪不应混为一谈。他称60亿元公帑乍听之下很多，但事关10多万公务员薪酬，属应使则使，维持薪酬架构稳定对政府运作及公共服务水平非常重要。

政府近年为提升公务员表现，提出优化评核、建立部门首长责任制等，公仆表现亦不时成为舆论焦点，士气难言高涨，如何疏导他们的不满情绪，也是当局重点工作之一。

聂风