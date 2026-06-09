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民思政策研究所11周年︱李家超盼智库积极献策 提三大方向献力香港五年规划

政情
更新时间：21:18 2026-06-09 HKT
发布时间：21:18 2026-06-09 HKT

民思政策研究所今日（9日）举行「十一周年经济论坛暨筹款晚宴」，行政长官李家超担任主礼嘉宾，政务司司长陈国基及律政司司长林定国亦一同出席。李家超致辞时列举香港去年IPO集资额374亿美元重登全球榜首等优势，指香港首个五年规划将于下周一（15日）展开公众咨询，期望智库在三个方向深化合作。民思政策研究所召集人、行会成员汤家骅则表示，研究所已完成三大改革，转型为外向型智库，向国际说好香港故事。

李家超冀智库积极献策 提出三大合作方向

李家超致辞时称，由「民主思路」走到「民思政策研究所」，展现智库与时俱进。他指世界变局加速演进，香港处于由治及兴的关键。虽有中东局势等不确定因素，但对香港充满信心。他列举香港去年IPO集资总额374亿美元重登全球榜首、深圳香港广州创新集群在全球创新指数排名世界第一，以及今年3月完成全国首次绿色甲醇加注作业等突破，强调香港拥有「背靠祖国、联通世界」独特优势，担当「超级联系人」和「超级增值人」的重要角色。

李家超指，今年是国家「十五五」规划开局之年，政府正编制香港首个五年规划对接国家战略，并将于下周一展开公众咨询。李家超期望，民思政策研究所及广大智库积极献策，并提出三个合作方向：第一，围绕国家战略及五年规划，在金融开放、科技创新、绿色转型提出可行方案；第二，聚焦房屋、医疗、教育等民生难题展开实证研究；第三，透过国际交流及智库合作，向世界展示「一国两制」成功实践，说好香港故事。他感谢汤家骅团队一直支持特首政策组工作，提供建设性建议。

转型外向型智库说好香港故事

汤家骅指，研究所前身为「民主思路」，因应政治环境改变易名为「民思政策研究所」，强调「为民所思」包含对民主的诉求，并非放弃，而是避免被标签为单一政治机构，期望社会聚焦其全方位贡献。他表示，研究所改革方向由内向型转为双向型，重点向外发展，因此研究所网站改以英文为主，报告以英文为先并兼备双语，游说对香港存有误解甚至敌意的外国势力，向外说好香港故事。

汤家骅指，为配合转型，研究所的研究范围及数目都扩张不少，过去一年发表了围标、低轨经济、教育需要及人工智能等五份独立报告，不再局限于一年两次的「一国两制指数」。培育政治人才的政治学院今年扩至一年两班，课程更聚焦。汤家骅感谢导师义务任教，并指筹款未算绝对满意，但已兑现改革承诺，深信研究所前途无限。

记者、摄影：陈耀霆

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