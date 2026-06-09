陈泽铭率法援署代表团赴新加坡考察 探讨以人工智能与科技提升服务效能

在国家「十五五」规划「加快涉外法治建设」与深化「AI+行动」背景下，法律援助署署长陈泽铭于6月3日至6日率领代表团访问新加坡。代表团走访当地司法机构、律政部及法律业界，深入探讨如何善用资讯科技与人工智能，如遥距视像系统及无纸化办公，以提升公费法律援助及义务法律服务的效能与水平。

赴新加坡考察法律科技应用

为配合国家「十五五」规划中「加快涉外法治建设」与深化「AI+ 行动」的战略背景，法律援助署署长陈泽铭率领由部门各科别成员组成的七人代表团前往新加坡进行考察访问。

在为期四天的行程中，代表团广泛到访当地的司法机构、政府部门、义务法律服务机构及法律业界并进行深入交流，期间到访当地司法机构，包括最高法院及国家法院、律政部辖下的法律援助局及公设辩护人办公室、新加坡律师公会、新加坡法律义务办事处及两家当地的律师事务所。

提升法援服务与工作效能

代表团与各机构代表会面，重点了解新加坡司法机构、政府部门、义务法律服务提供者和法律业界，在提供公费法律援助及义务法律服务时，如何借助资讯科技和人工智能提升服务水平与工作效能。如善用遥距视像系统，加强与申请人及受助人的沟通与接触，及通过高效的资讯系统，实现「无纸化」办公室。

法律援助署对是次参访期间热情接待代表团的新加坡司法机构、政府各部门、律师公会及律师事务所表示衷心感谢，亦特别感谢香港特别行政区驻新加坡经济贸易办事处为是次考察所作出的协调工作。