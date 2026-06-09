公务员加薪拉Curve｜杨何蓓茵澄清是否达顶薪点不影响评核 如表现持续不达标或逼令退休

公务员事务局将于10月推出「公务员评核制度优化计划（第一期）」，引入「指导性分布机制」（拉Curve）。公务员事务局局长杨何蓓茵今日（9日）会见传媒时澄清，公务员是否达顶薪点不影响评核，而停发增薪点仅属手段之一。当局会为表现未达标者提供辅导、培训并于半年内重估，若表现持续不理想，将启动「逼令退休」机制。

停发增薪点仅属手段之一

外界关注不少公务员已达顶薪，无法再透过暂停发放增薪点来进行惩处，被问及机制如何有效区分员工优劣并发挥激励及辅导作用。杨何蓓茵指出，优化后的公务员评核机制完全以实际工作表现为依据，员工薪酬是否已达顶薪点，对其工作评核并无任何影响。她亦澄清，暂停发放增薪点仅属处理手段之一。

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持续未达标可被逼令退休

针对工作能力未达标准的员工，当局会提供适当辅导，并开列清晰的工作要求及期限，要求员工在指定时间内达标，随后再作适时评核。杨何蓓茵表示，政府亦会安排合适的培训。若相关员工在接受培训、劝导及辅导后，表现仍持续未达标且评估结果不理想，当局将会采取更进一步的行政措施，包括启动「逼令退休」机制处理。

半年内再评核促改进

对于表现不佳的公务员需于半年内再次接受评核，被问及「半年一检」是否过于频密，杨何蓓茵解释，当局期望相关人员能透过各项辅导措施，尽快进步并提升工作表现。因此，半年一度的评核旨在鼓励公务员作出改进。若员工已被停发增薪点，则必须在表现有所改善后，方可重新获发增薪点。